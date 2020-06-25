Находящийся с рабочим визитом в Новосибирске бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов встретился с полномочным представителем президента РФ в СФО Сергеем Меняйло. В ходе совещания они обсудили проблемы развития предпринимательства в субъектах СФО и реализацию мер поддержки малого и среднего бизнеса на территории регионов Сибири в условиях пандемии. Об этом сообщает пресс-центр полпредства.

Согласно данным Бориса Титова, которые он приводил в ежегодном докладе президенту Владимиру Путину, пандемия COVID-19 в России затронула порядка 4,17 миллиона компаний – до 2/3 малых, средних и крупных предприятий, а также индивидуальных предпринимателей. Предприятия МСБ в стране столкнулись с падением выручки более чем на 30%.

Меры господдержки, по данным проводимого мониторинга, контрольных закупок, реестра МСП и обращений к уполномоченному по защите прав предпринимателей, затронули лишь небольшую часть предпринимателей в России. Наиболее востребованы освобождение и отсрочка от налогов и страховых взносов, прямые субсидии в размере МРОТ, перенос сроков сдачи налоговой отчетности и снижение размера страховых взносов.

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