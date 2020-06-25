Борис Титов: «Активнее всего новосибирских коммерсантов проверяет МЧС»

Наибольшую активность в проверках новосибирских коммерсантов проявляет МЧС. Об этом в четверг 25 июня на встрече с представителями новосибирского бизнес-сообщества заявил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

Встреча бизнес-омбудсмена и новосибирских коммерсантов прошла в отеле Marriott. Говоря о проблемах бизнеса, президент Межрегиональной ассоциации руководителей предприятий (МАРП) Сергей Карпекин подчеркнул, что давление на коммерсантов существенно не снижается. «Появилось две категории задач. Первая, это когда сильные (бизнесмены – КС) воюют друг с другом, вовлекая в эти орбиты правоохранительные органы. Сложно понять, как с этим быть, но мы должны обеспечить максимальную законность и открытость. Вторая ситуация, с которой мы тоже достаточно часто сталкиваемся, это когда силовые структуры пытаются «подоить свою корову». Обнаруживают какой-то бизнес интересный и начинают его потихонечку давить. Как показала практика, на региональном уровне сложно что-то решить – правоохранители чувствуют себя достаточно вольготно», — рассказал Сергей Карпекин.

По словам Бориса Титова, сейчас на рассмотрении в институте уполномоченного находятся 115 обращений, связанных с давлением на бизнес. Новосибирская область в числе других регионов, при этом, «не отличается в худшую сторону», но есть своя специфика. «Из всех контрольно-надзорных органов наибольшую активность у вас проявляет МЧС. Ну понятно, «Зимняя вишня», проблемная тема. Но, тем не менее, есть несколько обращений, есть большая активность по выявлению недостатков и потом попытка на этой базе влезать в вопросы собственности. Это недопустимо. Я поставлю вопрос перед федеральным МЧС и прокуратурой», — заявил бизнес-омбудсмен.

По словам уполномоченного по правам предпринимателей в Новосибирской области Николая Мамулата, сейчас у него в работе есть четыре «громких» дела, где предполагается «отжимание» бизнеса. «Идет работа через прокуратуру и суд, иногда мы побеждаем. Защитили торговый центр «Успех», где шел разговор о сносе, тот же ТК «Восток», куда ходили, как на работу, сотрудники МЧС из Москвы в звании полковника. И до сих пор ходят, хотя три суда уже выиграли (предприниматели – КС). Кажется, как будто отпускают предпринимателей, но все равно существует какая-то ватная стена, которую тяжело пробить», — сказал Николай Мамулат.

Напомним, надзорные органы начали проявлять пристальный интерес к «Востоку» в 2018 году. Как ранее писал «Континент Сибирь», чуть более, чем за год, в ТК прошло 9 проверок по вопросам обеспечения пожарной безопасности. Претензии шли как со стороны МЧС, так и со стороны прокуроров. Администрация комплекса называла количество проверок беспрецедентным для бизнеса и сетовала, что бесконечные инспекции практически парализуют торговлю. В мае прошли обыски в доме, в котором находился один из совладельцев «Востока» Дмитрий Башмаков. Представляющий его интересы юрист не исключает, что интерес силовиков связан с предпринимательской деятельностью Башмакова.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.