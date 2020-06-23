«Партия Роста» готовит «тройку» на выборы в Новосибирской области

В Новосибирск прилетает лидер «Партии Роста», бизнес-омбудсмен Борис Титов. Он посетит в том числе общее собрание партийцев, на котором состоится выдвижение списка кандидатов на региональные выборы.

По информации «Континента Сибирь», уполномоченный по правам предпринимателей при президенте РФ Борис Титов и возглавит список «Партии Роста» в Новосибирской области. Под номером два региональное отделение рассматривает Александра Бойко – девелопера, известного проектами отель Marriott, БЦ «Гринвич», MOST, «На Ленина», ЖК «Жуковка».

Кто пойдет под «номером три» — вопрос открыт. Окончательный список будет утвержден на общем собрании членов и сторонников «Партии Роста» в Новосибирске 25 июня в присутствии будущего лидера «тройки» Бориса Титова. Он прилетит в город завтра вечером.

По словам Андрея Суботковского, партия в Новосибирской области будет стараться «закрыть» несколько округов в Совет депутатов Новосибирска и Законодательное собрание. Главная цель – преодолеть пятипроцентный барьер по списку в региональный парламент.

Основную ставку «Партия Роста» в регионе делает на муниципальные представительные органы – в Колывани, Ордынке и так далее.

В 2017 году Александр Бойко от «Единой России» баллотировался на дополнительные выборы по округу № 21 в Заксобрание Новосибирской области. Его обошел коммунист Сергей Клестов.

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