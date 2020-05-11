11 мая президент России снова обратился к гражданам страны. Он подвел итоги прошедших недель и принял решение завершить «долгие» нерабочие дни. Также Владимир Путин предложил ряд новых мер поддержки бизнеса, в первую очередь, пострадавших от пандемии отраслей, и сообщил, какая тема будет в фокусе следующего онлайн-брифинга на будущей неделе.

Долгий период нерабочих дней, длившихся с конца марта, можно считать завершенным – президент России Владимир Путин в очередном онлайн-совещании с главами министерств и регионов принял решение завершить его с 12 мая. Но речь идет только о режиме федеральном – в регионах решения будут приниматься местными властями в зависимости от сложившейся обстановки.

Также президентом был озвучен ряд новых мер поддержки предпринимательства, которые отчасти дополнили уже имеющиеся, отчасти заменили их.

Самым ярким предложением стала новая кредитная программа поддержки занятости, которая может начать работу с 1 июня. Напомним, ранее в апреле уже была предложена беспроцентная кредитная линия (т.н. «кредиты на зарплату»), позже она была дополнена безвозмездными выплатами для тех, кто сохранил штат сотрудников. Сейчас президент предложил ее обновленный вариант – компания, сохранившая 90% штатного состава с 1 апреля, получит право на кредитную линию под 2% годовых (остальное гасит госбюджет), но уже не на полгода, а на год. Размер кредита остается прежним (1 МРОТ на 1 сотрудника на 6 месяцев), но меняется режим его погашения. Теперь, по словам Владимира Путина, заемщик-предприниматель выплачивает проценты не постепенно, а сразу в конце. И если он к 1 апреля 2021 года – срок погашения – сохранит 90% числа сотрудников по сравнению с годичной давностью, государство может списать весь этот долг вместе с процентами. При сохранении 80% списывается половина тела кредита и все проценты. Также, отметил президент, будет расширена область применения полученных по такой программе денег. Например, ими можно будет погасить «кредит на зарплату», взятый по «старому» варианту. С другой стороны, может ужесточиться контроль, чтобы не допустить нецелевого расходования.

Охват данной программы, по оценке президента, может составить до 7 млн человек.

По вопросу налоговых каникул для малого бизнеса пострадавших отраслей президент предложил вместо отсрочки по налогам на полгода списать эти налоги – кроме НДС. Воспользоваться данной поддержкой, по оценке Владимира Путина, сможет более 1,5 млн предприятий.

Был урегулирован и статус НКО, который, как помнят читатели «КС», довольно долго находились «за бортом» всех программ помощи. Сейчас они полностью приравнены к пострадавшим отраслям и получают все те же льготы.

Получили свое место и самозанятые граждане. Владимир Путин напомнил, что в 2019 году, когда данный режим был запилотирован в четырех регионах, им воспользовались 344 тыс. человек. «Люди поверили государству – высказал свое мнение президент. – И я считаю, что такое стремление нужно поддержать и поощрить». И предложил ФНС вернуть всем зарегистрированным в 2019 году самозанятым весь налог на доход. Тем же, кто зарегистрировался в 2020 году, когда программа распространилась в т.ч. и на Сибирь (650 тыс. человек), был предложен своего рода налоговый капитал на отдельном счете в размере 1 МРОТ, откуда автоматически бы вычитались налоговые платежи.

Индивидуальным предпринимателям, занятых в пострадавших отраслях пообещали налоговый вычет в размере МРОТ с обязательных взносов.

И еще глава государства заявил о том, что региональным фондам микрофинансирования, также поддерживающим малый бизнес, будет выделено еще 12 млрд рублей на эти программы. Деньги уже заложены в Национальном проекте поддержки МСП.

Основной темой онлайн-совещания на следующей неделе, по словам президента, может стать проблема безработицы. Он отметил, что на сегодняшний день число официально зарегистрированных безработных составляет 1,4 млн человек, что в два раза больше, чем в начале апреля. «Ситуация очень непростая, требует комплексных решений, – прокомментировал Владимир Путин. – Прошу правительство подготовить варианты решения. Наша задача – максимально снизить риски дальнейшего роста безработицы. Это нужно сделать именно сейчас».

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