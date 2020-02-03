Правила ведения бизнеса в России меняются — или по крайней мере дополняются — каждый год по нескольку раз. Но большинство изменений в правовом поле вступают в силу 1 января и 1 июля. Начало 2020 года оказалось довольно богатым на «громкие» нововведения. «Континент Сибирь» совместно с участниками юридического рынка и другими экспертами попробовал разобрать их поподробнее.

Помимо «регулярных» нововведений, вроде повышения МРОТ (до 12,3 тыс. рублей в месяц) и, как следствие, обязательных взносов в ПФР и ФФОМС и многих налоговых платежей, 2020 год принес сибирскому бизнесу немало новых законов — как приятных, так и не очень.

Налоговый кодекс — плюс самозанятые, минус ЕНВД

Наиболее значимым для бизнеса правовым событием 1 января большинство экспертов, опрошенных «Континентом Сибирь», назвали поправки в Налоговый кодекс, вступившие (или вступающие) в силу.

Прежде всего стоит отметить «налог на самозанятых», который был запилотирован еще в 2019 году в четырех регионах, а с 1 января был распространен еще на 19. И если до нового года особый налоговый режим в Сибири вообще нигде не был введен, то теперь он действует в Новосибирской, Омской областях и Красноярском крае. «Эксперимент означает, что если налог на самозанятых в этих регионах продемонстрирует свою эффективность, его распространят на территорию всей страны, — говорит юрист «Единого центра защиты» Александр Ануфриев. — Эксперимент будет реализовываться до конца 2028 года».

По словам адвоката Ольга Окунь, налогом для самозянятых могут воспользоваться все желающие — например, например таксисты, репетиторы и няни с годовым доходом не более 2,4 млн рублей. «В случае работы с физлицами они будут отчислять подоходный налог в размере 4%, работающие с компаниями — 6%», — комментирует Ольга Окунь.

Некоторые эксперты, оценивая итоги работы «налога на самозанятых» в пилотных регионах, ранее уже высказывались о том, что таким образом налогооблагаемая база не вырастет, а уменьшится, так как в «самозанятые» побегут не «физики», ранее работавшие «в серую», а бывшие ИП, решившие срезать налоговую ставку в полтора раза. Эту точку зрения разделяют не все. Эксперт в закупках по 44-ФЗ и 223-ФЗ «СКБ Контур» Анна Тресвятская считает, что переход в самозанятые выгоден в первую очередь как раз для физлиц — по крайней мере тех, кто хочет участвовать в госзакупках. «Причин несколько. Во-первых, самозанятые, в отличие от физлиц, могут участвовать в закупках со всеми преимуществами, предусмотренными для МСП, — комментирует она. — Во-вторых, даже для тех, кто работает с юрлицами, налоговая удерживает 6% дохода, в то время как НДФЛ, как мы помним, — 13%. В-третьих, физлицо, неоднократно оказывающее услуги одному и тому же госзаказчику, рискует получить штраф за незаконную предпринимательскую деятельность».

Впрочем, поправки в закон № 223-ФЗ, приравнивающие самозанятых к малому бизнесу, вступят в силу только в апреле, когда будут известны первые итоги «обкатки» нового закона на большом количестве плательщиков. Согласно этим поправкам, самозанятые, во-первых, смогут претендовать на квоту в 20%, выделенных малому бизнесу. Во-вторых, для них плата за победу в конкурсе составит всего 2% от начальной цены (но не больше 200 рублей + НДС), тогда как для всех остальных — 5% + НДС. В-третьих, сроки оплаты контракта для них не должны превышать 15 дней (для крупного бизнеса — 30 дней).

Параллельно введению новых налоговых режимов законодатели «закрывают» уже существующие. Сюда можно отнести поэтапную отмену ЕНВД для отдельных видов деятельности, которая началась как раз 1 января. «По рассматриваемой налоговой схеме уже нельзя продавать лекарства, обувь и меха — и это касается не только плательщиков единого налога на вмененный доход, но и патентной системы налогообложения, — говорит старший юрист компании «Ветров и партнеры» Елизавета Разина. — Если предприниматель проигнорирует запрет и продолжит продавать такие товары на спецрежиме, то он автоматически перейдет на общую систему налогообложения (ОСНО) с доначислением налогов по ОСНО. То есть нарушитель на «вмененке» автоматически перейдет на ОСНО с начала квартала, а нарушитель, применяющий ПСН, — с начала года».

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев назвал отмену ЕНВД самым значимым для бизнеса событием года. «С 2021 года новый закон коснется всех видов товаров, но в течение 2020 года он будет вводиться поэтапно, — комментирует он. — Отмена ЕНВД коснется 260 тысяч юридических лиц и более 2 млн ИП. Впоследствии ИП могут перейти на патентную систему налогообложения, но она предназначена для определенных видов деятельности, и воспользоваться ею смогут не все. ООО на патент перейти не смогут, больше всего будут использовать упрощенную систему (УСН)». По его словам, в результате отмены ЕНВД налоговая нагрузка для бизнеса вырастет значительно, а бухгалтерский учет придется вести наравне с крупным бизнесом, что снизит норму прибыли. «Для понимания масштаба: налоговая нагрузка на нашу компанию возрастет в 17 раз», — приводит цифры основатель сети «Шаурмастер» Юрий Шиян.

С этим законом также связаны обязательная маркировка обуви, лекарств, сигарет, сертификация органической продукции для предприятий АПК. «Все это приведет к росту стоимости товаров в данных сегментах», — добавляет Артем Деев.

Для плательщиков единого сельхозналога с 2020 года снижается максимальная сумма прибыли, за которую производитель может получить вычет по НДС. В 2019 году «потолок» составлял 100 млн рублей в год, сейчас — 90 млн. При этом для расчета по-прежнему учитывается только выручка, полученная от реализации товаров, работ и услуг, при осуществлении видов деятельности, в отношении которых применяется ЕСХН, без учета НДС. С другой стороны, льготу по НДС добавили операторам твердых бытовых отходов.

Еще одно «налоговое» нововведение — с 1 января электронная отчетность стала обязательной для всех. «С нового года декларации будут принимать только в электронном виде. Единственное исключение — сектор малого предпринимательства, субъектам которого отчетность за предыдущий год можно направить в бумажном варианте, — комментирует Елизавета Разина. — В остальных случаях подать отчетность в налоговую необходимо через сервис на сайте налоговой или операторов электронного документооборота. Оба варианта предполагают использование усиленной ЭЦП. Более того, отныне экземпляр бухгалтерской отчетности не надо направлять в Росстат, она нужна только для налоговой».

Акцизы, маркировки и другие правила ведения бизнеса

Список подакцизных товаров с нового года вырос — как и стоимость акцизов. «Теперь акцизы нужны для любых электронных сигарет — ранее в перечень включались только одноразовые, — для винограда, использованного для изготовления спиртных напитков, для пива, крепость которого не превышает 0,5 градусов, для виноматериалов, а также фруктового и виноградного сусла», — перечисляет Александр Ануфриев. Также по отношению к некоторым товарам вырастут налоговые ставки: дизельное топливо, все изделия из табака, автомобили, мощность двигателей которых свыше 90 л. с., и так далее.

«Акцизы на алкоголь уже выросли, налоговые льготы по ним отменены, — продолжает Ольга Окунь. — Минимальные розничные цены на водку вырастут до 230 рублей за 0,5 литра, на бренди — до 315 рублей за пол-литра, а на коньяк — до 433 рублей за тот же объем. Акциз вырос и на сигареты — он составит 1966 рублей за 1 тыс. штук + 14,5% расчетной стоимости. В 2021 и 2022 годах он поднимется до 2045 и 2127 рублей соответственно. Закон также вводит акцизы для многоразовых электронных сигарет и всех устройств для нагревания табака».

Изменения коснулись не только алкоголя и табака, но и лекарств, которые еще в октябре прошлого года должны в обязательном порядке вноситься в систему мониторинга всех движений лекарственных средств. «А 1 января Кодекс об административных правонарушениях пополнился статьей, касающейся маркировки лекарственных препаратов, точнее, ответственности за нарушения в этой сфере, — напоминает Елизавета Разина. — За невнесение в систему мониторинга или несвоевременное внесение данных о движении лекарств штраф составит до 100 тыс. рублей, в том числе и для ИП».

По мере того как «магазины у дома» потихоньку отвоевывают аудиторию у гипермаркетов, законодатели решили защитить личное пространство покупателей от обитающих по соседству с ними продавцов. И с начала года парковка всех видов коммерческого транспорта (в том числе принадлежащих ИП) в спальных районах запрещена. «Теперь, например, после окончания смены водитель грузовика не может оставлять машину во дворе своего дома. Парковаться можно будет только в специально отведенных зонах, — прокомментировала Елизавета Разина. — Правда, пока штрафов и других наказаний закон не предусматривает, и его соблюдение — полностью на совести перевозчиков». Плюс до Сибири этот закон пока не добрался — он действует только в Москве и Санкт-Петербурге.

Некоторые виды деятельности с нового года вообще попали в черный список. Например, контактные зоопарки: «Их владельцы могут попрощаться со своим бизнесом, с 1 января такие заведения под запретом», — говорит Ольга Окунь.

Зато, наконец, в правовое поле был внесен краудфандинг — эта тема заслуживает отдельного материала.

Недвижимость — только кадастр, и налоговая сама все сделает

Еще одним ключевым нововведением 2020 года эксперты назвали унификацию подхода к налогообложению всех видов недвижимости. Теперь они базируется на кадастровой оценке, указанной в Едином государственном реестре недвижимости.

«Планировалось, что новые требования, упорядочив процесс индивидуальной кадастровой оценки, снизят и количество исковых заявлений по ее оспариванию и уменьшению, — рассуждает управляющий партнер Mitsan Consulting Дмитрий Желнин. — Однако, как показала практика, с января 2019 года поток данных исков не только не сократился, но и возрос, так как в большинстве случаев новая кадастровая стоимость объектов значительно выросла. Что же делать собственнику? Активизироваться, не сидеть сложа руки, а всеми доступными способами бороться за справедливую кадастровую оценку и возврат переплаты».

При этом, отметил юрист, положительная судебная практика есть — только за 9 месяцев 2019 года суммарная стоимость кадастровой оценки упала на 51,7% и превысила 480 млрд рублей.

«По новому законодательству, если исправление Росреестра, а также решение суда или специальной комиссии приняты после 1 января 2019 года, новая кадастровая стоимость, внесенная после исправления ошибок, может быть применена за все периоды с 2015 по 2018 год, — продолжает Дмитрий Желнин. — Снизить ГКО, и как следствие налогооблагаемую базу, можно простым разделением одного земельного участка на несколько с присвоением разных видов разрешенного использования.

Такой способ, например, подходит владельцам крупных торговых центров с парковками. Напомню, что ни Земельный кодекс, ни Градостроительный не требуют от владельцев согласования контролирующих органов для удостоверения вида использования земельных участков. Поэтому, сменив вид их разрешенного использования, можно снизить и кадастровую стоимость, являющуюся в свою очередь налогооблагаемой базой для земельного и имущественного налога для юридических и физических лиц».

Александр Ануфриев приводит еще пару нововведений. Предельная ставка налога на имущество организаций с нового года снизилась с 2,2% до 2%. «Это говорит о том, что регионы не смогут установить свою ставку свыше данной величины, — комментирует он. — Исключением являются Крым и Севастополь — эти субъекты РФ предельную ставку могут увеличить». Изменилась и форма подачи декларации по данному налогу. Что касается земельного налога, присылать декларацию по нему больше не нужно — налоговая служба сама рассчитает нужную сумму.

Что не наступило, но обязательно наступит

Географическое положение станет интеллектуальной собственностью. Два года назад «КС» уже писал о борьбе за торговую марку сыра «Адыгейский», который выпускался в том числе в Новосибирской области (правда, под другим брендом) до 2020 года. Вопрос оставался подвешенным, но с 27 июля в силу вступает Федеральный закон от 26.07.2019 № 230-ФЗ, согласно которому можно будет зарегистрировать географическое указание как новый объект интеллектуальной собственности. «Географическое указание, согласно новой редакции статьи 1516 Гражданского кодекса Российской Федерации, это обозначение, идентифицирующее происходящий с территории географического объекта товар, определенное качество, репутация или другие характеристики которого в значительной степени связаны с его географическим происхождением (характеристики товара). На территории данного географического объекта должна осуществляться хотя бы одна из стадий производства товара, оказывающая существенное влияние на формирование характеристик товара», — комментирует старший юрисконсульт «Центра корпоративного права» Софья Фролова-Фомина. То есть «Адыгейского» сыра, сделанного в Чулыме, нам уже не поесть.

С 1 февраля вступают в силу поправки, устанавливающие штрафы за нарушение требований к СМИ-иноагентам. Максимальные санкции предусмотрены за грубое нарушение порядка деятельности (более двух раз за год): гражданам грозит штраф 100 тыс. рублей или административный арест до 15 суток, должностным лицам — 200 тыс. рублей, а юрлицам — 5 млн рублей.

В конце июня вступит в силу закон о виноградарстве и виноделии. Он закрепляет понятие «вино России», а также определяет принципы господдержки и регулирования в отрасли. Ольга Окунь уточняет: закон не коснется людей с личным подсобным хозяйством.

8 июня заработают новые правила техосмотра: процесс будут обязательно фиксировать на фото, которое будет храниться в автоматизированной информационной системе. Диагностическую карту также станут оформлять в электронном виде.

Наконец, со второго полугодия вступит в силу закон об обязательной предустановке российского ПО на продающуюся в России электронику. Этот закон, как и многие другие, будет вводиться поэтапно: сначала под него попадут смартфоны и носимые «умные» устройства, затем телевизоры с функцией Smart TV и, наконец, ПК и ноутбуки. За нарушение требований об отечественном софте индивидуальным предпринимателям грозит штраф до 500 тыс. рублей, компаниям — до 1 млн рублей.

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