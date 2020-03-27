Глава Красноярского края Александр Усс в своем видеообращении призвал красноярцев оставаться дома на неделе с 28 марта по 5 апреля, а также прокомментировал принятые решения по ограничению работы общепита и объектов розничной торговли.

«Сегодня принято непростое решение о введении дополнительных ограничений с 28 марта по 5 апреля. В крае закроется большая часть объектов общепита, приостановят работу и объекты розничной торговли за исключением тех, где можно купить продукты питания и товары первой необходимости. На время прекратят деятельность и многие предприятия сферы услуг. Парикмахерские, салоны красоты, фитнес-центры. Обращаю ваше внимание продовольственные магазины, аптеки, АЗС продолжат работу в прежнем режиме. Мы хорошо понимаем, какие проблемы и неудобства возникают в этой связи, но иначе сдержать эпидемию невозможно, — отметил Александр Усс. — Сибиряки, красноярцы всегда с достоинство преодолевали трудности, проявляя организованность, выдержку и солидарность. Уверен, эти качества помогут нам и сейчас».

Напомним, что ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал постановление о работе бизнеса в условиях борьбы с коронавирусом. В частности, в документе предлагается юрлицам и частным предпринимателям приостановить с 28 марта по 5 апреля проведение всех мероприятий «с очным присутствием граждан», включая парки и торгово-развлекательные центры. Также постановлением рекомендовано приостановить работу ТРЦ, за исключением расположенных в них аптек и объектов розничной торговли, реализующих продовольственные товары.

В то же время в Омской области постановлением губернатора Александра Буркова предприятия общепита не были закрыты. Им лишь было предписано обеспечить одновременное обслуживание посетителей из расчёта не более 30% от количества посадочных мест, а также сконцентрироваться на доставке еды клиентам на дом.

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