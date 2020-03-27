Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал постановление, регламентирующее работу предприятий в период борьбы с коронавирусом.

Постановление главы региона, опубликованное в пятницу на портале облправительства, предусматривает принятие дополнительных мер по защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайной ситуации. Перечисленные в документе меры носят рекомендательный характер. В частности, документ предлагает юрлицам и частным предпринимателям приостановить с 28 марта по 5 апреля проведение всех мероприятий «с очным присутствием граждан», включая парки и торгово-развлекательные центры. Также постановлением рекомендовано приостановить работу ТРЦ, за исключением расположенных в них аптек и объектов розничной торговли, реализующих продовольственные товары. «Приостановить работу салонов красоты, косметических, СПА-салонов, фитнес-центров, спортивных клубов, массажных салонов, соляриев и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина, за исключением услуг, оказываемых дистанционным способом, в том числе с условием доставки», — говорится в документе.

Кроме того, власти рекомендовали владельцам санаториев, домов отдыха, курортов и объектов массового отдыха приостановить бронирование мест и прием постояльцев до первого июня текущего года. Для гостей санаториев и домов отдыха, которые сейчас там находятся, предписано обеспечить условия для самоизоляции до окончания срока проживания без возможности его продления. Еще один пункт постановления регламентирует работу общепита до 5 апреля. Рестораны, кафе и другие заведения рекомендовано временно закрыть, за исключением обслуживания на вынос и доставки заказов. Документ содержит ряд других рекомендаций, включая просьбу к жителям Новосибирской области ограничить поездки и избегать мест скопления людей.

Несмотря на рекомендательный характер перечисленных в документе мер, их соблюдение будет находиться под контролем областных властей. «Контроль за исполнением постановления определен за территориальным управлением Роспортребнадзора и ведомственными министерствами – если говорить о сфере торговли и услуг, это министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области. Мы надеемся на добросовестность наших предпринимателей. Надо понимать, что безопаснее и выгоднее продержаться в этом режиме хотя бы неделю, чем допустить обострение ситуации, когда мы будем вынуждены прийти к более жестким ограничительным мерам, что будет ещё более болезненно для бизнеса», — приводит слова Андрея Травникова пресс-служба правительства региона.

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