В связи с ситуацией с коронавирусом сибирские автодилеры предпринимают дополнительные меры предосторожности, чтобы посещение салонов было максимально безопасным и комфортным. Один из самых крупных региональных авторитейлеров – ГК «Евразия Моторс» (официальный дилер Mercedes-Benz, Skoda, Volkswagen, Mitsubishi, Nissan, Datsun, Renault, Hyundai, Changan в Омске) — рассказал о проведенных мероприятиях.

Как говорится в сообщении компании, все напитки для гостей теперь подаются только в одноразовый посуде, сахар, одноразовые ложечки выдаются упакованными в индивидуальную упаковку/салфетку. Также в группе компаний отметили, что убрали все стаканчики от кулеров, чтобы обеспечить гигиенические условия. Взять стаканчики можно у сотрудника ресепшн в любой момент. «Мы заказали установку санитайзера и в ближайшее время он у нас появится. Сотрудникам зала выданы санитайзеры или спиртовые салфетки, которым они обрабатывают руки перед выдачей клиенту стаканчика или подготовкой напитка», — отметили в группе компаний. Также в «Евразии Моторс» пояснили, что кассовые узлы, дверные ручки, ручки в туалетах, столы, стулья, банковские терминалы в кассе и все остальные предметы в зале обрабатываются с дезинфицирующим средством 2 раза в час. Кроме того, в группе компаний усилили контроль за температурой и здоровьем каждого сотрудника, заверив, что все, кто возвращается из заграничных поездок, отправляются на карантин.

В завершение в «Евразии Моторс» прокомментировали информацию о росте цен на автомобили в связи с изменившимся курсом. «Хотели бы мы успокоить вас тем, что машины подождут и сейчас лучше воздержаться от посещений автосалона, но это будет не правдой. К сожалению, цены на автомобили уже начали расти и именно сейчас есть возможность поменять автомобили по старым ценам. А мы, со своей стороны, сделаем все, чтобы ваш визит в автосалоны был максимально безопасным и комфортным», — говорится в сообщении группы компаний.

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