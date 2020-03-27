Бизнес против коронавируса
«Континент Сибирь» продолжает серию материалов, в которых мы рассказываем о том, какие меры предпринимают компании в регионе для минимизации угрозы распространения коронавируса для своих клиентов и сотрудников.
ГК Sky Group ввела дополнительные меры по противодействию рискам распространения коронавируса
«Самый главный вирус который есть — вирус неизвестности»
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Александр Зырянов: «На прием в АИР – только с чистыми руками!»
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В Красноярске разработали пылесос для улицы
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Новосибирские МФЦ приостановят прием и выдачу документов
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В Новосибирской области организовали бесплатную доставку продуктов питания
15:01
Депутаты горсовета Новосибирска утвердили новую схему деления округов
14:57
Новосибирские единороссы запустили волонтерский центр
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В Томске и Омске COVID-19 скорректировал движение общественного транспорта
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В четвертом квартале МегаФон зарабатывал на гаджетах и тратился на LTE
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Горнолыжный курорт «Шерегеш» объявил о закрытии сезона