Бизнес против коронавируса

«Континент Сибирь» продолжает серию материалов, в которых мы рассказываем о том, какие меры предпринимают компании в регионе для минимизации угрозы распространения коронавируса для своих клиентов и сотрудников.

ГК «Sky Group» ввела дополнительные меры по противодействию рискам распространения коронавируса

ГК Sky Group ввела дополнительные меры по противодействию рискам распространения коронавируса

Бизнес
Континент Сибирь Портал
 
Как отмечают в группе компаний, все деловые поездки сотрудников сведены к минимуму. В офисах компаний приняты меры усиленного контроля гигиены, ежедневно в начале рабочего дня сотрудники проводят контроль температуры. Тем, у кого имеются признаки...
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«Самый главный вирус который есть — вирус неизвестности»

Бизнес
Александр Резников
 
“Континент Сибирь” продолжает серию материалов, в которых мы рассказываем о том, какие меры предпринимают компании в регионе для минимизации угрозы распространения коронавируса для своих...

Сибирские автодилеры защищаются от коронавируса

Авто
Александр Резников
 
“Континент Сибирь” продолжает серию материалов, в которых мы рассказываем о том, какие меры предпринимают компании в регионе для минимизации угрозы распространения коронавируса для своих...

Александр Зырянов: «На прием в АИР – только с чистыми руками!»

Бизнес
Марина Цурмаст
 
«Континент Сибирь» запускает серию публикаций о том, какие меры для защиты сотрудников, клиентов и контрагентов от угрозы ОРВИ и непосредственно коронавируса принимают сибирские компании...

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