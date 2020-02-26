«Справедливая Россия» готова отдать треть партийного списка на выборах в Новосибирской области кандидатам моложе 25 лет. И напоминает, что четверть списка могут занять политические союзники, которые не состоят в партии.

26 февраля региональное отделение «Справедливой России» собрало пресс-конференцию, чтобы рассказать о подготовке к ближайшему избирательному циклу.

В прошлом году политическая организация заявила о курсе на обновление: в декабре 2019 секретарем бюро стал депутат Законодательного собрания Новосибирской области Александр Аксёненко. На пресс-конференции 26 февраля парламентарий отметил, что сосредоточен на вопросах формирования новой команды в областном партийном отделении. Для этого накануне избирательного цикла СР запускает специальный проект по поиску потенциальных сторонников и будущих кандидатов. «Мы готовы дать людям возможность высказываться, будем помогать им реализовать идеи. Работаем над программой «Юность за справедливость». В Новосибирской области есть люди, которые хотят сделать жизнь в регионе лучше. Думаю, у них хорошо получится», – говорит Александр Аксененко.

Председатель совета регионального отделения Анатолий Кубанов рассказал о планах «буквально затаскивать» 20-летних ребят в списки в районные советы депутатов. «Ордынка, Купино – мы, наверное, треть списка отдадим молодым людям – 19 лет, 21 год. Старый дурак от молодого только возрастом отличается. Есть масса толковых ребят. Но у них нет перспектив, потому что они из бедных семей. Наша задача – дать им старт. В 21-22 года они становятся депутатами в Татарске или Куйбышеве. Это их хорошо социализирует, придаст общественный оптимизм. Это сигнал, что не надо уезжать», – отметил лидер новосибирских справедливороссов.

«Справедливая Россия» несколько месяцев находится в процессе поиска политических союзников. На пресс-конференции присутствовал один из них – лидер новосибирского отделения «Партии возрождения села», адвокат, фермер Александр Бакшаев. Бывший единоросс, в 2014 году он получил отказ в регистрации кандидатом в мэры Новосибирска (самовыдвижение), также не прошел регистрацию в Заксобрание Новосибирской области в 2015 году (от «Яблока») и в 2016 в Госдуму (самовыдвижение). В этом году Анатолий Кубанов предложил ему поддержку «Справедливой России». Еще Бакшаев известен тем, что в 2014 году водрузил гору навоза на крыльцо «Сбербанка» в Куйбышеве – так он выразил протест против «кредитного рабства».

Анатолий Кубанов отметил, что на выборы 2020 года партия собирается пойти «мощным блоком», к которому помимо «Партии возрождения села» могут присоединиться еще четыре «дружественные партии». Какие конкретно, Анатолий Кубанов не уточнил. По его словам, это было бы некорректно, потому что политические организации еще находятся в переговорном процессе со своим федеральным руководством. «В течение марта вы увидите остальные партии, которые будут выступать на платформе «Справедливой России». Технически мы можем пригласить в списки до 25 % людей, которые не являются членами партии, но разделяют принципы социальной справедливости», – пояснил Анатолий Кубанов.

Тема альянса «Справедливой России» и «Родины» на данный момент не актуальна. «Там самостоятельная команда, ребята сами выстраивают кампанию, нет необходимости сливаться с ними под одним флагом. Но очевидная вещь: со всеми социалистическими, патриотическими партиями мы будем координировать свои действия», – продолжает Кубанов.

Он отметил, что СР собирается выставлять по возможности своих людей на все одномандатные округа. Исключение – территории, где выдвигаются независимые кандидаты, которых партия поддерживает. Следующий созыв Совета депутатов Новосибирска будет формироваться только из одномандатников. Лидер новосибирской СР напомнил, что региональное отделение было против отмены партийных списков.

Анатолий Кубанов добавил, что в своих рядах справедливороссы ждут всех, кто выступает против сложившегося в регионе альянса КПРФ и «Единой России». При этом он скептически оценивает перспективы «оппозиционной коалиции», члены которой также позиционируют себя противниками монополии ЕР и КПРФ в депутатском корпусе города и области. «Некоторые из представителей этой коалиции были за отмену списков. (Анатолий Кубанов, вероятно, имеет в виду лидера «Гражданского патруля» Ростислава Антонова. Он высказывался за отмену партсписков на сессии горсовета Новосибирска. До этого обращался к спикеру Совета депутатов Новосибирска с призывом поторопиться с переходом к мажоритарной системе выборов – «Континент Сибирь»). Оппозиционеры громят ЕР и, надо же, их точка зрения совпадает с позицией лидеров ЕР. Я не сомневаюсь, что это какое-то досадное недоразумение», – резюмировал Анатолий Кубанов.

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