15 апреля «Континент Сибирь» сообщил о потенциальном выдвижении известного участника выборных процессов в Новосибирской области Ивана Старикова от «Справедливой России». В интервью изданию председатель совета регионального отделения СР АНАТОЛИЙ КУБАНОВ рассуждает не только о планах на мэрскую кампанию, но и перспективах сотрудничества с «Родиной».

Кто отец Новосибирску, а кто чёрствый отчим?

—«Справедливая Россия» определилась с кандидатом на выборы мэра Новосибирска, которые пройдут в сентябре?

— Мы давно обсуждали с Иваном Валентиновичем Стариковым возможность выдвижения от «Справедливой России»: согласовывали позиции, просчитывали разные ходы, выборные сценарии. Убежден, что Иван Валентинович — руководитель крупного масштаба, соответствует посту мэра столицы Сибири. Вне всякого сомнения, если будет согласован как кандидат лидером нашей партии Сергеем Михайловичем Мироновым, центральными органами СР, он проведет очень яркую, атакующую, открытую кампанию. Новосибирск —город-цивилизация, необходимо, чтобы его возглавлял человек, способный придать ему динамику развития, нацеленный на поиск нестандартных путей благоустройства. На мой взгляд, Иван Валентинович может стать добрым отцом города, в противовес Анатолию Локтю — чёрствому отчиму Новосибирска. Убежден, выборы будут запоминающимися.

— Вы предложили Старикову платформу для выдвижения? Или это его инициатива?

— Мы давно с ним знакомы, находимся во взаимоуважительных отношениях. Так что считаю, это встречная инициатива. Он всегда благосклонно относится к СР. Мне нравится его политический стиль, близки его подходы, особенно в части стратегии развития Новосибирска.

— Ему нужно будет вступать в партию? Или это не обязательное условие?

— Как многие другие политические организации, мы можем выдвинуть человека беспартийного, но разделяющего основные принципы СР.

— У Старикова достаточно оригинальные идеи. Вы все их поддерживаете?

— Иван Валентинович — известный в нашем регионе политик с большой биографией и широкими взглядами. Конечно, их все я разделять не могу, потому что я искренний большевик, социалист. Иван Валентинович в этом плане настроен зачастую весьма оригинально, особенно в части вопросов экономики. Тем не менее, он был государственным советником, достаточно эффективным сенатором. Он по сути своей патриот. Что касается видения развития Новосибирска, у нас с ним расхождений нет. К сожалению, Анатолий Евгеньевич Локоть, хоть и вынужденно, но утратил политическую самостоятельность, стал фактически заместителем губернатора. Локоть — это статика. Стариков — это динамика. Речь не только о стратегическом видении, мне кажется ему удастся навести элементарный порядок с точки зрения уборки улиц. Пресловутая тема, в которой Новосибирск выступает столицей пыли, не красит городское руководство. Ивану Валентиновичу хватит и опыта, и желания, и руководящей харизмы, чтобы решить хотя бы такие текущие вопросы быстро. Его политическая биография указывает на то, что он политик — разумный и взвешенный. Не боится острых высказываний, поступает ярко, иногда слишком эмоционально. Но у меня нет сомнений, что это политик рациональный и предсказуемый.

— Насколько большую роль для вас играет тот факт, что Иван Стариков был когда-то в коалиции за Локтя?

— Я резко выступал против той коалиции. Стариков первым покинул ряды этого фальшивого союза, что создает базу дополнительного взаимопонимания между ним и «Справедливой Россией».

— Когда состоится региональное мероприятие, где будет выдвинут официально кандидат?

— До майских праздников проходит согласование с руководством СР. Дай бог состоится встреча Ивана Валентиновича с лидером партии Сергеем Мироновым. После ряда консультаций с бюро СР, думаю, после майских праздников, будет вынесено окончательное решение.

— Вы рассматривали других кандидатов в мэры от партии, кроме Ивана Старикова?

— Это рутинная партийная работа, мы всегда рассматриваем разные альтернативы. У нас есть готовые партийные кадры — среди новосибирских депутатов СР. Мы выбираем наиболее выгодную фигуру с точки зрения победы.

Кто верит в объединение левых партий вокруг СР?

— Безусловно, на прошлых выборах мэра Новосибирска Стариков сыграл большую роль. Столичные журналисты интересовались его участием в кампании очень активно. Насколько важно для вас, чтобы кандидат был фигурой, привлекающей внимание и на федеральном уровне?

— На прошлых выборах так складывалась ситуация, что игра Ивана Старикова ушла в определенную плоскость. Мой приоритет — звонкое участие «Справедливой России» в выборных кампаниях. Стариков в этом смысле не случайная фигура. Я думаю, эту идею в ближайшее время, поддержит ряд городских и областных депутатов, у которых к Локтю больше вопросов, чем они слышат ответов. Стариков находит понимание у сторонников КПРФ и некоторых влиятельных единороссов. Он может стать полюсом притяжения региональных групп влияния.

— Как считаете, появятся другие федеральные фигуры, которые будут противостоять Локтю?

— Фигуру уровня нынешнего мэра Москвы Собянина явно никто не завлечет в Новосибирск. Любой персонаж столичной политической тусовки среднего пошиба в кампании не уместен. Стариков хорошо ориентируется в коридорах московской власти и при этом обладает местной известностью.

— Есть и другие люди, которые заявляют о готовности выдвигаться в мэры Новосибирска. Как на их фоне смотрится Иван Стариков?

—Не хотел бы задеть Сергея Проничева. Мы знаем его как некогда известного крупного бизнесмена. У него есть опыт хождения во власть, попытка выборов, сотрудничество с разными политическими организациями. Но все же основная сфера его профессиональных интересов лежала в сфере бизнеса. Стариков, напротив, профессиональный политик. Между ними явно есть поле притяжения, как минимум общий критический взгляд на нынешнее положение дел в Новосибирске.

— Как идет процесс объединения«Справедливой России» и «Родины»?

— На региональном уровне мы четко выполняем установки центральных органов СР, ведем широкую дискуссию с различными партиями, движениями. Процесс идет взвешенно, без суеты. Острота социальных и экономических проблем заставляет задуматься о том, что пришла пора решать задачи всем миром, а не в рамках маленьких политобъединений.

— Ни для кого нет проблемы поглощения? Есть недовольные тем, на чьей платформе планируется слияние?

— Для людей, искренне верящих в политические идеалы, нет проблемы. Важно определиться с приоритетами — личная карьера или служение идеалам, которые человек провозглашает. Амбиции, уязвленное самолюбие некоторых толкают на выражение недовольства. Но их меньше, чем людей с открытым сердцем, с пониманием относящихся к инициативе СР.

— Когда завершится процесс объединения?

— Судя по тому, как развивается переговорный процесс, наверное, какие-то результаты мы увидим в конце текущего года.

— Какие партии откликаются?

— На региональном уровне это Георгий Михайлов, представляющий бабуринскую партию, руководитель местного отделения «Патриотов России», «Трудовая Россия», ряд ветеранских общественных движений. С руководителем новосибирской «Родины» тоже состоялся доброжелательный разговор.

— Но 15 апреля на круглый стол, посвященный перспективам объединения, он не пришел?

— Скорее всего, в связи с обстоятельствами служебного порядка. Все же был понедельник.

— В сентябре этого года пройдут довыборы в Совет депутатов Новосибирска. СР будет участвовать? «Родина», вероятно, готовит кандидата.

— Мы открыты для дружеских объятий с Родиной по этому вопросу.

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