Выдвинут первый кандидат в губернаторы Новосибирской области

На сайте избиркома появилась информация о кандидатах в губернаторы Новосибирской области, голосование за которого состоится 9 сентября 2018 года. Первого претендента представила партия «Народный альянс».

Без предварительных заявлений об участии в выборах губернатора Новосибирской области свое выдвижение в избирательной комиссии зарегистрировал заместитель директора по развитию ООО «Центр правовой помощи» Георгий Михайлов — кандидат от партии «Народный альянс». Напомним, что в 2016 году Михайлов баллотировался по округу № 135 (Новосибирский) в Государственную думу от партии «Коммунисты России». На портале ЦИК о Михайлове сообщается, что он родился в с. Баган Новосибирской области 6 апреля 1960 года. В 1985 году он получил диплом Новосибирского государственного педагогического университета.

Партия «Народный альянс» зарегистрирована минюстом России в 2013 году в Москве на базе партии «Родная страна». В создании партии участвовал Центр политических технологий Андрея Богданова. В том же году министерство отказало известному оппозиционеру Алексею Навальному в регистрации партии с таким же названием.

В губернаторских выборах должен также принять участие действующий врио главы региона Андрей Травников, но его кандидатура пока не зарегистрирована избиркомом. Вероятно, на выборы пойдет глава новосибирского отделения «Справедливой России» Анатолий Кубанов. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть, весной заявлявший о намерении баллотироваться в губернаторы, 8 июня отказался от этого.

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