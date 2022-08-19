Новосибирский депутат предложил назвать шесть городских улиц в честь героев спецоперации

Депутат Государственной Думы РФ от Новосибирской области, представляющий партию «Справедливая Россия – За правду», Александр Аксёненко предложил назвать шесть улиц в Новосибирске именами героев военной спецоперации на Донбассе. Соответствующее обращение он направил мэру города Анатолию Локтю 18 августа.

Депутат Госдумы РФ предложил мэру «как офицеру советской армии и патриоту своего Отечества» поддержать предложение справедливороссов присвоить нескольким безымянным улицам Новосибирска имена погибших героев спецоперации, родившихся или живших на территории региона.

Лидер новосибирских справедливороссов уже предлагал обратить более пристальное внимание на увековечивание памяти жителей региона вместе с коллегами в областном Заксобрании Анатолием Кубановым и Александром Тепляковым, напомнили в пресс-службе регионального отделения партии. После соответствующего обращения в Военном городке № 17 Октябрьского района открыли «Сквер Героев Донбасса», в нескольких школах региона установили мемориальные доски, а на улицах города появилась монументальная живопись – как, например, на торце дома № 48 по улице Большевистской.

В письме на имя градоначальника, направленном накануне, Александр Аксёненко поблагодарил Анатолия Локтя за его гражданскую позицию, при этом он подчеркнул, что необходимо давать улицам не только общие названия, но и персональные имена.

Представители партии обнаружили на карте Новосибирске не менее четырёх безымянных улиц только на территории Военного городка № 17, а также по одному аналогичному объекту в Советском и Первомайском районах города. Они указали их координаты и привязку к ближайшим ориентирам, уже имеющим наименования.

Одной из безымянных улиц Александр Аксёненко предложил присвоить имя выпускника Новосибирского высшего военного командного училища и Героя Российской Федерации старшего лейтенанта Максима Пескового.

Остальные пять улиц предлагается назвать в честь пяти кавалеров Ордена Мужества — уроженцев Новосибирска подполковника Агора Мелишенко и ефрейтора Кирилла Пичкалёва, бердчан старшего лейтенанта Александра Фролова и капитана гвардии Ивана Романова, а также уроженца Тогучина старшего лейтенанта Андрея Долгошеева.

«Также просим Вас обратить внимание комиссии по присвоению наименований элементам улично-дорожной сети Новосибирска на наличие других безымянных улиц в нашем активно строящемся мегаполисе с тем, чтобы в их названиях увековечить имена и других героев спецоперации, родившихся или живших в нашем регионе», – отметил также депутат в обращении к мэру.

Напомним, 17 августа мэрия Новосибирска согласовала установку мемориальной доски погибшему участнику спецоперации.