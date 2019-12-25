Новосибирские справедливороссы выбрали молодого лидера

«Справедливая Россия» делает ставку на новые лица новосибирской политики. Это, по мнению председателя РО «Справедливая Россия» Анатолия Кубанова, укрепит ее позиции в следующем избирательном цикле.

На прошедшей сегодня, 25 декабря, конференции новосибирского регионального отделения (РО) «Справедливой России» секретарем бюро РО избран депутат Законодательного собрания Новосибирской области Александр Аксёненко. Парламентарий, бывший сторонником партии и вступивший в ее ряды не так давно, избран на вторую по значимости после председателя отделения партийную должность в РО.

Как рассказал «Континенту Сибирь» Александр Аксёненко, в его обязанности, как секретаря бюро РО, входит формирование команды для участия в предстоящих выборах в Заксобрание и Совет депутатов Новосибирска. «Моя задача – выработать актуальную повестку и провести избирательные кампании, которые нам предстоят в следующем году», – отметил секретарь бюро РО «Справедливая Россия».

Комментируя выдвижение Александра Аксёненко в руководство партийным отделением Анатолий Кубанов, отметил, что «несмотря на достаточно юный возраст, как политика, Аксёненко зарекомендовал себя как деятельный депутат, которого хорошего знают на округе и уважают коллеги по Заксобранию. «У него уникальный спортивный опыт, он выступал на международных соревнованиях, и опыт в сфере бизнеса [Аксёненко – заместитель директора по развитию СК ООО «Вира-строй»]. Так что я считаю, что мы приняли правильное решение», – отметил Кубанов.

Лидер новосибирских справедливороссов также отметил, что появление Александра Аксёненко на значимой и ответственной позиции в партии демонстрирует обновление организации и смену политических эпох в регионе. «Я убежден, что у Аксёненко есть потенциал личностных, творческих качеств, чтобы быть новым лидером нового поколения политиков Новосибирской области» – отметил Кубанов.

Таким образом, в РО «Справедливая Россия» сформировался тандем из искушенного в политической жизни, не чуждого известной доли авантюризма Анатолия Кубанова и достаточно сдержанного и взвешенного молодого политика Александра Аксёненко. Ближайший избирательный год покажет, насколько этот тандем будет эффективен.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.