Как стало известно «Континенту Сибирь», официальный дилер Jaguar и Land Rover в Кузбассе — компания «Сибальянс» — утрачивает свой статус. Дистрибьютор британских марок готовится объявить тендер на нового партнера в регионе.

Информацию о том, что дилерский договор с компанией «Сибальянс» не будет продлен с 1 апреля 2020 года, «Континенту Сибирь» подтвердили в «Jaguar Land Rover Россия».

«Сотрудничество с этим дилером заканчивается, но обязательно будет новый дилер в Кемерово. Совсем скоро объявим тендер на поиск нового партнера», — пояснила «КС» PR-менеджер «Jaguar Land Rover Россия» Наталья Трынко. По ее словам, стороны «по обоюдному согласию сотрудничают до конца марта 2020 года». Участники рынка, знакомые с «Сибальянсом», предполагают, что решение о прекращении деятельности авторитейлера в статусе официального дилера Jaguar и Land Rover вероятно продиктовано желанием собственников.

Напомним, что «Сибальянс» стал дилером Land Rover в 2011 году. Изначально компания была создана командой бывшего официального дилера Volkswagen — «Кемерово-Евро-Моторс». По словам участников кемеровского авторынка, «СибАльянс» на момент основания был тесно связан с Сергеем Халезиным —экс-соучредителем «Кемерово-Евро-Моторс» и сыном экс-прокурора Кемеровской области, а также экс-заместителем губернатора Кемеровской области по строительству Антоном Сибилем. На сегодня единственным учредителем «Сибальянса», по данным Rusprofile, является Яна Сибиль.

Общая площадь полнофункционального дилерского центра Jaguar Land Rover в Кемерове — 6800 кв.м., сервисного цеха со складским помещением — 2000 кв.м. Столько же занимает кузовной, малярный цех со складом.

В 2015 году на сервисе AVITO было размещено объявление о продаже дилерского центра. Цена вопроса составляла 391 млн. руб, включая земельный участок площадью 1 гектар. Примечательно, что Александр Разумов, занимавший на тот момент позицию генерального директора «Сибальянса», после выхода материала отмечал «КС», что упомянутая в объявлении информация не соответствовала действительности, и ни бизнес в целом, ни здание, ни тестовый парк, указанные в объявлении не продавались ни вместе, ни по отдельности. В компании на тот момент заверяли «КС», что «подобные вбросы являются средством недобросовестной конкуренции, и попытками ухудшить деловую репутацию «Сибальянса» как надежного партнера. Сожалею, что лица произведшие подобную информационную атаку потратили свои средства не на улучшение собственного бизнеса, а на черный PR», ─ отмечал на тот момент Александр Разумов.

Стоит отметить, что помимо Кузбасса «Jaguar Land Rover Россия» также в 2020 году ищет дилера в Омской области.

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