После того, как губернатор Новосибирской области стал лидером региональной ЕР, тенденция укреплять партийные отделения местными главами может перейти на уровень районов. Секретарём колыванской «Единой России» стал руководитель местной администрации Евгений Артюхов.

Вчера на конференции ЕР в Колыванском районе был переизбран руководитель партийного отделения. Перед собранием секретарь местной организации, председатель райсовета Ирина Вепрева заявила о досрочном сложении полномочий. По результатам тайного голосования её преемником стал глава района, член президиума политсовета регионального отделения ЕР Евгений Артюхов, сообщает пресс-служба новосибирской «Единой России». В тот же день Вепрева была избрана партийным заместителем нового секретаря.

Отметим, что на данный момент, помимо Артюхова, местное отделение ЕР возглавляет глава Чулымского района Светлана Кудрявцева. В ближайшие дни станет ясно, увеличится ли еще количество руководителей райадминистраций, вставших у руля местных партийных организаций. «Сегодня нужно укреплять партийные позиции на местах. Решение о том, что губернатор возглавит региональное отделение «Единой России» позволит усилить партийную вертикаль на региональном уровне. Думаю, этот пример может быть применим и на районных уровнях», — отмечал недавно в беседе с корреспондентом «Континента Сибирь» депутат Заксобрания Новосибирской области Александр Морозов.

Напомним, во всех районах Новосибирска и Новосибирской области до конца следующей недели проходят собрания местных отделений ЕР.

8 ноября пройдёт региональная конференция, на которой главой региональной ЕР официально должен быть утвержден губернатор Андрей Травников. Планируется, что на мероприятие приедет секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

«Континент Сибирь» сообщал о высокой вероятности избрания экс-секретаря регионального отделения ЕР Андрея Панфёрова первым заместителем Травникова в партийном отделении. Скоро станет известно, произойдут ли перемены в руководстве фракции ЕР в Заксобрании области.

В 2020 году пройдут выборы в Законодательное собрание Новосибирской области и Совет депутатов Новосибирска. Предвыборный штаб единороссов возглавляет спикер Заксобрания Андрей Шимкив.

Ранее единороссы сменили партийного секретаря в Новосибирском районе.

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