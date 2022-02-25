Губернатора Андрея Травникова переизбрали на пост главы «Единой России» в Новосибирске

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников вновь назначен секретарем регионального отделения партии «Единая Россия».

25 февраля в Новосибирске прошла отчетно-выборная конференция регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия». На повестке дня ротация руководящих органов: перевыборы секретаря, а также членов и президиума политсовета новосибирского регионального отделения (НРО) партии.

Как сообщил корреспондент «Континента Сибирь», присутствовавший на мероприятии, техническим соперником губернатора Андрея Травникова в ходе избрания секретаря партийного отделения выступил депутат горсовета Новосибирска Игорь Титаренко. Большинство голосов было отдано действовавшему главе новосибирского отделения.

«Задачи, которые стоят передо мной как руководителем партийной организации, мне понятны. Уверенность в достижении целей при вашей поддержке есть. Готов продолжить работу», — сказал Андрей Травников.

Кроме того, в ходе конференции был утвержден новый состав президиума регионального политического совета «Единой России». По результатам голосования, в него вошли экс-министр труда и социального развития Новосибирской области Ярослав Фролов, депутаты Заксобрания региона Иван Сидоренко, Евгений Подгорный, глава Татарского района Новосибирской области Юрий Вязов, экс-глава Баганского района Виктор Бамбух, председатель совета депутатов Карасукского района Юрий Объедко, главврач ГБУЗ НСО «Городская инфекционная клиническая больница № 1» Лариса Позднякова .

Остались в президиуме политсовета новосибирского отделения губернатор Новосибирской области Андрей Травников, глава Колыванского района Евгений Артюхов, председатель горсовета Новосибирска Дмитрий Асанцев, депутат Заксобрания региона Сергей Гайдук, председатель комитета по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения Заксобрания Новосибирской области Игорь Гришунин, глава Чановского района Виктор Губер, первый заместитель председателя правительства региона Владимир Знатков, депутат Госдумы РФ Олег Иванинский, депутат Заксобрания Новосибирской области Валерий Ильенко, депутат горсовета Новосибирска Екатерина Козловская.

Кроме того, членами совета избраны глава рабочего поселка Кольцово Николай Красников, председатель комиссии по городскому хозяйству в горсовете Новосибирска Игорь Кудин, депутаты Заксобрания региона Виктор Кушнир, Евгений Покровский, Елена Тырина, Юрий Похил, Иван Мороз, Анатолий Юданов, председатель комитета по транспортной, промышленной и информационной политике Заксобрания Новосибирской области Майис Мамедов, глава Сузунского района Лилия Некрасова, председатель комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Заксобрания Федор Николаев, председатель совета депутатов Венгеровского района Владимир Никулич, председатель комитета по культуре, образованию, науке, спорту и молодежной политике Заксобрания Новосибирской области Вениамин Пак, первый заместитель председателя Заксобрания региона Андрей Панферов, депутат горсовета Новосибирска Игорь Титаренко, руководитель регионального исполнительного комитета НРО ЕР Юлия Швец, зампредседателя горсовета Новосибирска Евгений Яковенко и министр региональной политики Новосибирской области Игорь Яковлев.