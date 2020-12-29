«Единая Россия» продолжает ставить во главе своих отделений первых лиц районной власти. В преддверии выборов в Госдуму партийными секретарями становятся в том числе новые руководители администраций районов Новосибирской области.

В декабре секретарями отделений ЕР в Новосибирской области стали руководитель администрации Новосибирского района Андрей Михайлов и администрации Мошковского района Сергей Субботин. Оба в этом году получили официальный статус глав территорий.

Также на декабрьских отчетно-выборных конференциях во главе местных отделений ЕР встали спикер Краснозерского райсовета Надежда Бабусенко и первый заместитель главы администрации Барабинского района Александр Кибальников.

Год назад губернатор Новосибирской области возглавил региональное отделение «Единой России». «Континент Сибирь» тогда предположил, что тенденция укреплять партию местными главами может перейти на уровень районов. Вскоре партийными секретарями стали главы Купинского района Владимир Шубников, Кольцово Николай Красников, Колыванского района Евгений Артюхов, Коченевского района Андрей Новоторженцев. Правда в 2020 году Новоторженцев покинул посты и руководителя районной администрации, и секретаря местного партийного отделения.

Укрепление партийных отделений руководством районов области актуально перед выборами в Госдуму, которые запланированы на сентябрь 2021 года.

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