В Новосибирской области прошла патриотическая акция «Диктант Победы». Более 6500 участников проверили свои знания о Великой Отечественной войне.

Как сообщили в региональной пресс-службе организатора акции – партии «Единая Россия», диктант писали также в 75 странах мира. В Новосибирской области мероприятие прошло на 200 площадках, в том числе на территории 4 заводов. Среди них – завод имени Чкалова.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников написал «Диктант Победы» в Новосибирском техническом колледже имени Александра Покрышкина, который стал одной из главных площадок акции.

«Главная цель и значимость этой акции в сохранении исторического наследия и богатства, которое нам досталось. Я второй раз принимаю участие в «Диктанте Победы» и, если честно – это затягивает. Один вопрос вызвал затруднение – сложно было вспомнить фамилию одного героя Великой Отечественной войны. Но на все остальные постарался ответить. А проверяющие оценят – правильно или нет», — рассказал Андрей Травников.

В акции также принял участие Герой России, депутат Госдумы РФ Александр Карелин. Он написал диктант в бердской общеобразовательной школе №2 «Спектр». Политик вспомнил, что именно день проведения мероприятия, 3 сентября, стал первым днём мирной жизни после Второй мировой войны. Второго сентября японцы подписали акт о капитуляции.

«Участие в этой акции – это не только интересно, замечательно и правильно. Это еще и всенародная возможность проверить и подтвердить свои знания истории», – считает Александр Карелин.

Как отметил первый заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия», первый заместитель председателя Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Панферов, благодаря памятным мероприятиям, приуроченным к 75-летию Великой Победы, в том числе и «Диктанту Победы», Великая Отечественная война предстает в новом качестве, особенно для молодого поколения.

«Этот диктант – череда тех мероприятий, которыми мы отмечаем 75- летие Великой Победы. В день проведения этой акции была открыта выставка тружеников тыла, в честь присвоения Новосибирску почетного звания «Город трудовой доблести». Благодаря таким акциям Великая Отечественная война предстает, особенно для молодого поколения, в новом качестве, и многие вещи воспринимаются в другом ключе. Когда мы будем отмечать 100-летний юбилей Победы, то уверен, что откроем для себя в этом периоде нашей страны новые страницы», — сказал Андрей Панфёров.

Напомним, «Единая Россия» стала инициатором объединения политических партий, представленных в Новосибирской области, в рамках акции «За честные выборы 2020».

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