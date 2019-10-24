Глава Новосибирской области Андрей Травников и еще несколько губернаторов начнут исполнять обязанности руководителей отделений «Единой России» в своих регионах. Андрей Панфёров написал заявление о сложении полномочий руководителя новосибирской организации «Единая Россия» еще вчера.

Сегодня в центральном офисе «Единой России» в Москве прошла встреча председателя партии Дмитрия Медведева с главами регионов, которые станут секретарями местных отделений ЕР. Ранее «Континент Сибирь» сообщал, что в ближайшее время стоит ждать смены руководителя партийного отделения в Новосибирской области. Исполняющим обязанности руководителя новосибирской «Единой России» отныне будет губернатор Андрей Травников. Конференция, на которой пройдут официальные выборы секретаря, запланирована на 8 ноября.

До сегодняшнего дня губернаторы не совмещали руководство областью с руководством партийными отделениями. Кроме Андрея Травникова, во встрече с лидером ЕР в Москве участие приняли главы Адыгеи, Башкортостана, Кабардино-Балкарии, Якутии, Приморского и Ставропольского краев, Брянской, Кировской, Мурманской, Нижегородской, Самарской области и врио руководителя Севастополя, уточняет «Российская Газета».

Официальный сайт «Единой России» приводит слова Дмитрия Медведева о предстоящей ротации: «Целый ряд губернаторов выступили с предложением лично возглавить региональные отделения «Единой России» в своих регионах. Мы детально обсудим вашу идею и как я уже сказал, что я считаю эту идею абсолютно правильной, она верная. Конечно, обязанности секретаря регионального отделения — это еще и дополнительная нагрузка. С другой стороны, наша Партия правящая, и это важный ресурс для каждого субъекта РФ. Партия дает возможность услышать тысячи людей сразу, причем это несколько иной ракурс чем обычное общение. Нашу Партию представляют десятки тысяч депутатов различного уровня в самых отдаленных территориях. У нас есть местные, первичные отделения и все они должны быть опорой для высшего должного лица субъекта федерации, если он является секретарем регионального отделения», — цитирует председателя ЕР пресс-служба партии.

Перестановки связаны с подготовкой ЕР к выборам в Государственную думу. В Новосибирской области в 2020 году пройдет избирательная кампания в Законодательное собрание. Губернатор во главе партийной организации — своеобразная демонстрация связки ЕР и исполнительной власти, которая несет ответственность за итоги кампании. Кроме того, это может быть сигналом на сворачивание тактики баллотироваться на выборы, скрывая партийную принадлежность за самовыдвижением.

Глава бюджетного комитета Заксобрания, бывший руководитель новосибирского отделения ЕР Александр Морозов позитивно воспринимает новость о предстоящих переменах. «Практика руководства глав регионов партийными отделениями имела место в начале существования ЕР — в Москве, Краснодарском крае и на других территориях. Всему своё время. Сегодня нужно укреплять партийные позиции на местах. Решение позволит усилить партийную вертикаль на региональном уровне. Думаю, этот пример может быть применим и на районных уровнях», — рассуждает в беседе с корреспондентом «Континента Сибирь» Александр Морозов.

Андрей Панфёров родился в 1961 году. Выпускник военно-дипломатической академии. Подполковник ГРУ в запасе, обладатель трёх орденов Красной Звезды. С 2014 года он возглавлял фракцию «Единая Россия» в региональном парламенте. В 2015 году председателем ЗС Новосибирской области стал Андрей Шимкив, а его первым заместителем избрали Андрея Панферова. Секретарём регионального отделения ЕР Панфёров стал в январе этого года.

Собеседники «Континента Сибирь» в президиуме новосибирского регионального политсовета ЕР считают, что ротация в руководстве не повлечет кадровых перестановок среди заместителей спикера областного парламента. Депутаты в разговоре с корреспондентом «КС» с уверенностью говорят о том, что Андрей Панфёров останется правой рукой Шимкива в ЗС. Александр Морозов считает: это было бы правильно. «У Андрея Борисовича есть награды за мужество и героизм. Эти качества способствовали его популярности в партии. Считаю, было бы правильно, чтобы он остался первым заместителем председателя ЗС. Новый секретарь, губернатор Новосибирской области на посту главы регионального отделения ЕР, вероятно, мог бы опереться на опыт и авторитет Андрея Борисовича», — подчеркнул Александр Морозов.

Работу Андрея Панферова на партийном посту в беседе с корреспондентом «Континента Сибирь» оценил руководитель фракции ЕР в Заксобрании Новосибирской области, экс-секретарь регионального отделения партии Валерий Ильенко: «Андрей — боевой офицер. Все, что он начинает, доводит до логического завершения. После избрания на пост секретаря отделения, он полностью погрузился в эту работу. Я убежден, что результат на выборах 2020 был бы положительным в любом случае. Но решение принято председателем партии, оно не обсуждается. Мы с Андреем остаемся в единой команде, я искренне его поддерживаю, мы с ним друзья».

Напомним, что председатель регионального парламента Андрей Шимкив — много лет сторонник ЕР и член фракции, но не партии. Он возглавил избирательный штаб «Единой России» на выборах в Новосибирской области 2020. Координатором от генсовета ЕР стал депутат Госдумы от Новосибирской области Виктор Игнатов.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.