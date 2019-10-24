Новосибирская областная ЕР готовится к ротации руководящих органов перед региональной конференцией. В Новосибирском районе выборы на пост главы партийной организации проиграл депутат Заксобрания Игорь Гришунин.

С 23 октября в Новосибирской области стартовала серия партконференций в местных отделениях «Единой России». Вчера прошло собрание партийцев Новосибирского района, на котором была проведена ротация руководящего состава организации и избран новый секретарь.

Ранее в отставку с поста руководителя отделения ЕР в Новосибирском районе ушел глава комитета по аграрной политике Законодательного собрания Новосибирской области Олег Подойма. На должность секретаря претендовали председатель комитета по соцполитике Заксобрания Игорь Гришунин, депутат местного райсовета, директор ООО «Утилитсервис» Сергей Зубков и депутат раздольненского сельсовета Александр Дудкин, рассказали корреспонденту «Континента Сибирь» в пресс-службе регионального отделения ЕР.

Несмотря на формальное согласование руководством ЕР кандидатуры Гришунина, в тайных выборах победил Сергей Зубков.

До 1 ноября пройдут конференции во всех отделениях партии в Новосибирской области. Кроме Новосибирского района, собрание уже завершилось в городе Обь, где состоялась плановая ротация политсовета без смены секретаря. На 8 ноября запланирована региональная партийная конференция.

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