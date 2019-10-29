В структуре управления «Единой России» в Новосибирской области могут произойти изменения, после того, как партийное отделение возглавил губернатор Андрей Травников. Первым заместителем главы местной ЕР, вероятно, станет бывший лидер новосибирских единороссов Андрей Панфёров.

Вчера губернатор Новосибирской области Андрей Травников провёл заседание президиума регионального политсовета «Единой России» в качестве исполняющего обязанности руководителя этой организации. По информации «Континента Сибирь», он предложил бывшему секретарю новосибирской ЕР Андрею Панфёрову стать его первым заместителем по партийной линии. Отметим, что сейчас официально эта должность закреплена за министром региональной политики Игорем Яковлевым.

После сложения полномочий секретаря регионального отделения ЕР Андрей Панфёров формально лишился членства в президиуме и политсовете партии. На 8 ноября запланирована региональная конференция, в повестке которой официальное утверждение новым секретарем ЕР в Новосибирской области губернатора Андрея Травникова, а также ротация руководящих органов партийного отделения.

Собеседники «Континента Сибирь» считают возможное приглашение опытного партийца Панфёрова на позицию первого зама секретаря ЕР логичным. Предстоящие масштабные выборы в Новосибирской области и обязательные для ЕР праймериз предполагают большую нагрузку. В любом случае, заместителей местного лидера партии утверждает федеральное руководство ЕР.

Андрей Панфёров является первым заместителем спикера регионального парламента Андрея Шимкива, который в свою очередь возглавляет предвыборный штаб новосибирской ЕР в городе и области. Большинство депутатов, с которыми беседовал в последние дни корреспондент редакции, уверены, что Панфёров сохранит позицию в Заксобрании.

Некоторые из парламентариев не исключают вероятности обратной рокировки, в результате которой Андрей Панферов снова станет руководителем фракции ЕР. Сейчас это депутатское объединение в региональном парламенте возглавляет вице-спикер Валерий Ильенко.

Андрей Панфёров написал заявление о сложении полномочий секретаря отделения ЕР 23 октября. 24 октября «Континент Сибирь» сообщил, что председатель «Единой России» Дмитрий Медведев согласовал нескольких руководителей регионов на постах глав партийных организаций в своих субъектах, среди них и губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

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