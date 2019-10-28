Российское представительство Mercedes-Benz не продлило дилерский договор с компанией «Сот Моторс», официально представлявшей марку в Омске с 2004 года.

На прошлой неделе «Сот Моторс» исчез с сайта «Мерседес-Бенц» в России. В руководстве дистрибьютора подтвердили, что это связано с изменением статуса компании.

«Дилерский договор с ООО «Сот Моторс» прекратил своей действие 22 октября текущего года», — подтвердила «Континенту Сибирь» руководитель по корпоративным коммуникациям «Мерседес-Бенц РУС» Марина Илларионова.

По данным Rusprofile, учредителями ООО «Сот Моторс» являются Владимир Абрамов (60%), Геннадий Заметельский (30%) и Василий Залознов (10%), занимающий пост генерального директора. Помимо «Сот Моторс» Владимир Абрамов является учредителем еще более десяти юрлиц, среди которых «Сот Холдинг», «Сот Трейдинг», «Сот Агро», и.т.д. Компания «Сот Моторс» являлась официальным дилером Mercedes-Benz с 2004 года. Ее салон располагается в центре Омска на проспекте Маркса.

В «Сот Моторс» подтвердили, что действительно больше не являются официальными дилерами Mercedes-Benz. «22 октября мы перешли в статус независимого автоцентра. Мы по-прежнему будем отдавать приоритет обслуживанию автомобилей Mercedes-Benz, так как за годы работы с этим брендом мы накопили значительный опыт. Наш салон находится в центре города, у нас сохранилась команда сотрудников, которые многие годы работали с маркой, а также большая клиентская база по этому бренду. В сложившихся условиях у нас снимается часть финансовой нагрузки, ряд условий и условностей, обусловленных дилерскими стандартами. Нам будет проще будет перейти на новые рельсы, возможно, расширить портфель представляемых марок. Кроме того, мы продолжаем оставаться официальными сервисными партнерами «Крайслер РУС». Таким образом, мы не падаем духом, не расстраиваемся, перелистываем страницу и идем дальше», — пояснил «Континенту Сибирь» генеральный директор «Сот Моторс» Василий Залознов.

В 2010 году «Мерседес-Бенц РУС» объявил тендер на второго официального дилера в Омске. Кандидат нашелся в 2018 году, им стал крупнейший игрок омского рынка — ГК «Евразия Моторс» Ильи Фридмана. В июле 2019 года группа компаний провела техническое открытие своего салона на 31-ой Рабочей, а в октябре 2019 года состоялся торжественный запуск с участием главы представительства Mercedes-Benz в России Хольгера Зуффеля. В интервью «Континенту Сибирь» осенью 2019 года Илья Фридман в ответ на вопрос о том, что наличие двух дилеров Mercedes-Benz в Омске является необычным феноменом рынка с учетом его емкости, отмечал, что рынка очевидно не хватит, и выражал надежду на «недолгое продолжение такой ситуации».

Как отметил в разговоре с «Континентом Сибирь» Василий Залознов, на протяжении последних двух лет с его стороны высказывались предложения дистрибьютору по включению в состав учредителей “Сот Моторс» новых инвесторов. В частности по его словам речь шла о трех вариантах, один из которых подразумевал строительство нового полнофункционального дилерского центра Mercedes-Benz в Омске. Однако руководство Mercedes-Benz в России отклонило такие варианты. «Мы встречались с действующим руководителем «Мерседес-Бенц РУС» Хольгером Зуффелем в ходе его последнего визита в Омск. Но он предпочел не менять решение предыдущего главы марки Яна Мадеи”, — пояснил Василий Залознов.

По данным «Автостат.Инфо», в 1 полугодии 2019 года в Омске было зарегистрировано 47 новых автомобилей Mercedes-Benz (+8%) против 76 BMW и 94 Lexus. За тот же период в Новосибирске было зарегистрировано 94, а в Красноярске — 122 новых автомобиля Mercedes-Benz.

Напомним, что в 2018 году «Мерседес-Бенц РУС» перевел 3 из 4 дилерских центров компании «СТС-Автомобили» в Сибири (Новосибирск, Кемерово, Томск) в статус авторизованных сервисных станций. В настоящее время в статусе официального дилера работает дилерский центр «СТС-Автомобили» в городе Обь Новосибирской области.

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