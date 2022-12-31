Mercedes-Benz прекращает поддерживать сервисные программы на территории России

Российское представительство Mercedes-Benz разослало своим официальным дилерам письмо, в котором говорится об изменениях в процессах постпродажного обслуживания автомобилей немецкой марки.

Выдержки из письма приводит российский «Союз автосервисов» в своем ТГ-канале.

«Диагносты потеряют доступ к настройке систем и приборов автомобилей автоконцерна в онлайн-режиме. Для регистрации в системе ранее использовали face-id (система распознавания лиц — «КС») и геолокацию. Обход системы либо невозможен, либо очень сложен. Mercedes-Benz работает над оффлайн-версиями приложений, но на сегодня похоже, что такие решения пока не работают. Также временно приостановлена отгрузка запчастей с Центрального склада», – отмечается в сообщении «Союза автосервисов».

В компании «СТС-Автомобили», официально представляющей Mercedes-Benz в Новосибирске, Кемерове и Томске, подтвердили «Континенту Сибирь» получение письма. По словам генерального директора дилера Павла Костенко, речь не идет о каких-либо принципиальных изменениях. «Запчасти не поставляются еще с марта, остальное все работает, включая гарантию», – отмечает собеседник издания. Об этом же говорит и совладелец «МЦ-Иркутск» (официальный дилер Mercedes-Benz в Иркутске) Петр Хомяков. По данным «СТС-Автомобили», аналогично обстоит ситуация и по грузовому направлению Mercedes-Benz. Тем не менее, несмотря на отключение возможности онлайн-диагностики, были найдены альтернативные технические решения.

В целом опрошенные «Континентом Сибирь» дилеры отмечают, что клиентам Mercedes-Benz не стоит опасаться негативных изменений в обслуживании после 1 января, потому что в своем письме дистрибьютор по сути перечисляет те меры, которые начали применяться еще в течение года.

Напомним, что ранее российское представительство Audi приостановило работу своего сайта. После этого перестали загружаться и сайты многих дилеров, поскольку ранее дистрибьютор обязывал их создавать свои корпоративные сайты на собственной платформе. В результате дилеры, которые изначально не предусмотрели эти риски, начали создавать свои собственные сайты. Впрочем, после случая с Audi дилеры других европейских брендов оказались готовы и к такому развитию ситуации. «Если это произойдет, а вероятность тоже есть, перейдем на свои сервера и домены», – отмечает Павел Костенко.

Стоит отметить, что ранее о текущих рисках для автдилерского бизнеса в своей авторской колонке рассказала основатель консалтинговой компании «Автобосс» Татьяна Григорьева.

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