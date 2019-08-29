Генеральный директор ООО «СИБЭКСИМА» (сибирское экспортно-импортное агентство), управляющий филиалом «Новосибирский» Банка Глобэкс с 2006 по 2014-й год

По оценкам застройщиков, больше половины всех квартир продается в кредит – особенно хорошо это видно на рынке новостроек. Естественно, что государство, используя бюджетное регулирование...