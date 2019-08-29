13:11
На материально-техническое оснащение омских школ и детских садов дополнительно выделено 1,5 млн рублей
12:54
Детских технопарков «Кванториум» появится в Омске в рамках нацпроекта «Образование»
12:38
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть принял участие в дебатах
12:19
Чтобы полностью восстановиться после наводнения, Иркутской области понадобиться несколько лет и свыше 35 млрд рублей
10:45
Трое представителей подрядчика задержаны из-за обрушения стены в Новосибирске
10:02
3500 деревьев и кустарников снесут для строительства четвертого моста через Обь в Новосибирске
17:53
В Красноярском крае у не сумевшего подтвердить доходы депутата забрали квартиру
17:43
Правительство Новосибирской области обеспечивает координацию мер при ликвидации последствий обрушения в Ленинском районе
17:37
В Иркутской области пострадавшим от наводнений предпринимателям начали выдавать льготные кредиты
17:18
В Калининском районе Новосибирска начала работать новая поликлиника
16:08
Подрядчик новосибирского «Горводоканала» получил реальный срок за хищение 29 млн рублей
15:33
Жилой микрорайон в пострадавшем от наводнения Тулуне Иркутской области должны сдать к 1 октября 2020
14:22
СК возбудил дело из-за обрушения стены на рабочих в Новосибирске
Генеральный директор ООО «СИБЭКСИМА» (сибирское экспортно-импортное агентство), управляющий филиалом «Новосибирский» Банка Глобэкс с 2006 по 2014-й год
Директор «ИнтерПроект»
Генеральный директор ООО «СИБЭКСИМА» (сибирское экспортно-импортное агентство), управляющий филиалом «Новосибирский» Банка Глобэкс с 2006 по 2014-й год
Маркетолог, руководитель проектов по развитию бизнеса
© 2016 ООО «КОНТИНЕНТ СИБИРЬ. ХОЛДИНГ». Все права защищены
Вся информация, опубликованная на сайте ksonline.ru, принадлежит ООО «КОНТИНЕНТ СИБИРЬ. ХОЛДИНГ». Материалы, находящиеся на сайте в открытом доступе, не могут быть воспроизведены телеканалами, радиостанциями, газетами и журналами без ссылки на «Бизнес-портал «Континент Сибирь», а сайтами и страницами в сети Интернет (в том числе и сайтами и страницами СМИ) — не могут быть воспроизведены без гиперссылки ksonline.ru и ссылки на «Бизнес-портал «Континент Сибирь». Письменного разрешения для воспроизведения материалов из открытого доступа не требуется. Материалы «Бизнес-портала «Континент Сибирь», опубликованные в закрытом доступе или распространяемые по email-подписке, не могут быть воспроизведены в средствах массовой информации и на серверах сети Интернет без письменного разрешения ООО «КОНТИНЕНТ СИБИРЬ. ХОЛДИНГ». Фотоизображения, размещенные на сайте, являются исключительной собственностью ООО «КОНТИНЕНТ СИБИРЬ. ХОЛДИНГ» и могут быть приобретены на специальных условиях. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без письменного разрешения владельца запрещается. Ответственность за содержание рекламных объявлений, в том числе баннеров, размещенных на веб-сайте, несет рекламодатель. ООО «КОНТИНЕНТ СИБИРЬ. ХОЛДИНГ» не несет ответственность за содержание веб-сайтов, на которые даются гиперссылки. За информацию, содержащуюся в личном кабинете компаний, зарегистрированных в базе предприятий портала ksonline.ru, а также публикаций раздела «новости компаний» редакция ответственности не несет.