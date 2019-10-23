На левом берегу в Новосибирске откроется еще одна кофейня известной сети

Омская сеть брю-баров Skuratov Coffee 26 октября открывает третье заведение в Новосибирске в здании бизнес-центра «Геос» на ул. Геодезической, 2/1. Оно станет 11-й кофейней сети в Сибири и 22-й в России.

Новый брю-бар, рассчитанный на 20 посадочных мест, расположился на участке улицы Геодезической, которая вполне может носить звание гастроулицы левобережья. Рядом многочисленные кофейни, бургерные, пекарни и кондитерские, прописавшиеся в соседнем торговом центре «Амстердам», а также кафе и точки с фаст-фудом, разместившиеся от улицы Блюхера до проспекта Маркса.

Чтобы обратить на себя внимание в столь конкурентном месте, Skuratov Coffee, как сообщает сайт компании, в день открытия нового брю-бара первым ста гостям подарит эко сумку с соболем, а при покупке одного напитка второй, равный или меньше по стоимости и объему, будет в подарок.

Брю бар — это кофейня, в которой преимущественно заваривают черный кофе без участия эспрессо машины, так называемыми альтернативными способами.

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