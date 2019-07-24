Как стало известно «Континенту Сибирь», ярославская сеть Organic Coffee, насчитывающая 5 кофеен в Новосибирске, закрыла свою кофейню на Вокзальной магистрали. В скором времени, по словам участников рынка, к ней может присоединиться и кофейня на Гагаринской.

О том, что кофейня Organic Coffee на Вокзальной магистрали закрыта, свидетельствует соответствующее объявление на входе. По неподтвержденным данным, в ближайшее время может также закрыться и кофейня на Гагаринской. Информацию об этом «Континенту Сибирь» подтвердили сразу трое участников кофейного рынка региона. Получить комментарии самой Organic Coffee на момент написания материала не удалось.

Напомним, что сеть Organic Coffee была основана Игорем и Анатолием Черными — бывшими франчайзинговыми партнерами новосибирской сети Travelers Coffee в Ярославле. Учредителями ООО «Трэвэлерс кофе Ярославль», по данным Rusprofile, являлись Игорь и Анатолий Черные, а также Гюлчохра Султан Кызы Пириева (ранее совладельцем Travelers Coffee являлся Анвар Пириев, он выстраивал франчайзинговую сеть компании в регионах — «КС»). В 2016 году эта компания была ликвидирована, а ее основатели Игорь и Анатолий Черные создали новый бизнес и решили развивать собственный бренд Organic Coffee. В настоящее время компания представлена в Ярославле и Новосибирске. Первая кофейня была запущена в столице Сибири в конце 2016 года. В 2017 году глава компании Анатолий Черный говорил «Континенту Сибирь» о планах увеличить численность кофеен в Новосибирске до 10 точек. Сейчас у сети 5 точек, однако вслед за заведением на Вокзальной магистрали, по словам участников рынка, может быть закрыта кофейня на Гагаринской.

Примечательно, что до Organic Coffee площадку на Гагаринской занимала сеть Travelers Coffee, для которой эта кофейня была первой в сети.

Напомним, что новосибирская сеть Travelers Coffee находится в эпицентре скандалов уже на протяжении трех лет. Все началось с конфликта между партнерами компании. Столкновение вокруг новосибирской сети кофеен развернулось между «Travelers Coffee Москва», учрежденной Анваром Пириевым и новосибирской сетью Travelers Coffee, собственниками которой являются иностранные инвесторы. Противостояние сторон заключалось в попытках доказать право на использование торгового знака сети. В настоящее время этот вопрос по-прежнему открыт.

Анвар Пириев в октябре 2018 года постановлением Центрального районного суда Новосибирска был заключен под стражу на срок до 20 января. Бизнесмена подозревают в преступлениях против чужого имущества и угрозах. В конце ноября 2018 года ООО «Трэвелерс Кофе» было признано банкротом.

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