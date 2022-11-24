Приговор экс-совладельцу сети кофеен Traveler’s Coffee Анвару Пириеву, обвиняемому в поджоге имущества конкурентов, оставлен без изменений. Вступило в силу и решение суда в отношении четырёх подельников бизнесмена.

О вступлении в силу приговора в отношении Анвара Пириева, обвиняемого в серии поджогов, и его соучастников сообщили в прокуратуре Новосибирской области 24 ноября.

Как напомнили в надзорном ведомстве, судебное решение было вынесено в конце сентября 2021 года. При этом в сентябре 2022 года оно было скорректировано с учётом обвинения Пириева во взятке. Бизнесмен был приговорён к 7,5 годам колонии строгого режима и штрафу 3,2 млн руб. Его соучастники получили сроки от 2,5 до семи лет заключения в колонии общего режима, при этом одному из них назначили наказание в виде двух лет лишения свободы условно.

Приговор обжаловала защита, однако по результатам заседания в ноябре Советский районный суд оставил его без изменений.

Как сообщалось, в 2017-2018 годах Анвар Пириев создал организованную группу для совершения поджогов имущества конкурентов. В январе 2017 года злоумышленники подожгли дачу и баню, а в июне – автомобиль одного из участников рынка кофеен Новосибирска. Осенью того же года сгорели три различных заведения «Академии кофе» в Новосибирске и Красноярске, а также внедорожник Range Rover Evoque соучредителя сети Татьяны Павловой. Ущерб от поджогов оценили в сумму более 12 млн руб.

По данным областной прокуратуры, участники организованной группировки Анвара Пириева в 2017-2018 годах совершили ещё ряд правонарушений. Так, один из них ударил мужчину, причинив тяжкий вред его здоровью, другой похитил автомобиль ВАЗ-2106 и вымогал 100 тыс. руб. у другого потерпевшего.

Напомним, что в 2014-2015 годы произошёл корпоративный конфликт между Анваром Пириевым и основателем сети Traveler’s Coffee Кристофером Тара-Брауном, а также впоследствии иностранными инвесторами сети, интересы которых представлял Евгений Михиенко. «Континент Сибирь» ранее подробно писал о хронологии корпоративного конфликта.

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