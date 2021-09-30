Новосибирский суд вынес приговор экс-совладельцу сети кофеен Traveler’s Coffee Анвару Пириеву, обвиняемому в угрозах и поджогах имущества конкурентов в составе организованной преступной группировки. Ему назначено наказание в виде семи лет лишения свободы.

Советский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении экс-совладельца федеральной сети кофеен Traveler’s Coffee Анвара Пириева, обвиняемого в вымогательстве и уничтожении имущества. Информацию о вынесении приговора подтвердила «Континенту Сибирь» управляющий партнёр компании «Гребнева и партнёры», юрист Ирина Гребнева 30 сентября.

По версии следствия, Пириев требовал у одного из бывших топ-менеджеров сети корпоративный сервер с деловой информацией и денежную сумму более 20 млн руб., которые тот ему якобы был должен. После словесных угроз он поджёг дачный дом и автомобиль Toyota Land Cruiser, принадлежавшие потерпевшему, а также кофейни конкурирующей сети («Академия кофе»).

Напомним, в 2014-2015 годы произошёл корпоративный конфликт между Анваром Пириевым и основателем сети Traveler’s Coffee Кристофером Тара-Брауном, а также впоследствии иностранными инвесторами сети. В результате произошел раздел компании — частью кофеен стала управлять компания Анвара Пириева («Трэвэлерс Кофе Москва»), оставшимися заведениями — новосибирская Traveler’s Coffee, представлявшая интересы зарубежных инвесторов. Предметом дальнейших судебных разбирательств между ними стал товарный знак сети кофеен. «Континент Сибирь» ранее подробно писал о ходе многолетнего корпоративного конфликта и его последствиях.

В 2018 году Анвар Пириев был задержан. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статьям о вымогательстве и уничтожении имущества.

Экс-совладелец сети Traveler’s Coffee свою вину на суде не признал. Он сообщил, что лишь попросил поджечь машину «проворовавшегося финансового директора».

Прокуратура требовала для Пириева максимального наказания по совокупности преступлений в виде десяти лет колонии строгого режима, однако суд переквалифицировал обвинение по статье о вымогательстве в особо крупном размере на менее тяжкое – «самоуправство» и приговорил его к семи годам лишения свободы, а его главного помощника – к 6,5 годам. Двое других фигурантов получили 6 лет и 2,5 года колонии, ещё один обвиняемый отделался условным сроком в 2 года и 2 месяца.

Как сообщила юрист Ирина Гребнева, потерпевшие намерены обжаловать приговор.

В отношении Анвара Пириева возбуждено ещё одно уголовное дело по ст. 291 УК РФ (Дача взятки должностному лицу в особо крупном размере). По версии следствия, Пириев дал взятку оперуполномоченному ОЭБиПК управления МВД России по Новосибирску Евгению Пушкареву в виде 321 тыс. руб., а также автомобиля стоимостью 800 тыс. руб. за передачу персональных данных его оппонентов.

«Континент Сибирь» будет следить за дальнейшим развитием ситуации.