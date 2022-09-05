Новосибирский суд вынес второй приговор экс-совладельцу популярной сети кофеен

Суд в Новосибирске вынес приговор бывшему совладельцу сети кофеен Traveler’s Coffee Анвару Пириеву, обвиняемому во взятках сотруднику МВД за информацию о конкуренте. Ранее Пириева осудили за поджоги имущества новосибирской сети кофеен «Академия кофе», сооснователем которой является бывший топ-менеджер «Travelers Coffee Москва» Константин Буданов.



Дзержинский районный суд Новосибирска приговорил Анвара Пириева к семи годам и семи месяцам колонии строгого режима, а также штрафу в размере 3,2 млн руб. по п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки), сообщили «Континенту Сибирь» в Судебном департаменте региона 5 сентября. Решение принято с учётом ранее вынесенного приговора от 30 сентября 2021 года.

Приговор в законную силу не вступил.

Речь идёт об уголовном деле о взятках, которые, по данным следствия, Пириев передавал оперуполномоченному ОЭБиПК управления МВД России по Новосибирску Евгению Пушкарёву. Средства в размере 312 млн руб., а также автомобиль стоимостью 800 тыс. руб. предназначались за передачу сведений о топ-менеджерах новосибирской сети Travelers Coffee, с которыми Пириев судился за право использования бренда кофеен. В октябре 2021 года экс-полицейский был приговорён к восьми годам колонии строго режима.

Напомним, что в конце сентября 2021 года Пириеву вынесли приговор по обвинению в вымогательстве и уничтожении имущества. По данным следствия, он организовал поджоги нескольких заведений сети «Академия кофе», автомобилей ее основателей, а также дачи и бани других участников кофейного рынка региона.

Тогда прокуратура потребовала максимального наказания по совокупности преступлений в виде десяти лет колонии строгого режима, однако суд переквалифицировал обвинение по статье о вымогательстве в особо крупном размере на менее тяжкое – «самоуправство» и приговорил Пириева к семи годам лишения свободы. Приговор также был вынесен его сообщникам – главный помощник получил 6,5 лет лишения свободы, двое других фигурантов — шесть лет и 2,5 года колонии, ещё один обвиняемый – условный срок в два года и два месяца.

Отмечалось, что свою вину Анвар Пириев по этому эпизоду не признал.

Напомним, что в 2014-2015 годы произошёл корпоративный конфликт между Анваром Пириевым и основателем сети Traveler’s Coffee Кристофером Тара-Брауном, а также впоследствии иностранными инвесторами сети. В результате последовавшего за ним разделом сети частью кофеен стала управлять компания Анвара Пириева («Трэвэлерс Кофе Москва»), а оставшимися заведениями — новосибирская Traveler’s Coffee, представлявшая интересы зарубежных инвесторов. Предметом дальнейших судебных разбирательств между бывшими совладельцами кофеен стал товарный знак сети. О развитии ситуации «Континент Сибирь» ранее подробно писал.

Анвар Пириев был задержан в 2018 году в Москве.

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