Калининский районный суд вынес решение о продлении домашнего ареста экс-сотруднику полиции Новосибирска Евгения Пушкарева, проходящему по уголовному делу, связанному с корпоративным конфликтом владельцев Traveller’s Coffee. Ранее обвиненному в передаче персональных данных стражу порядка теперь вменяют взятку.

Как сообщили в Калининском районном суде в пятницу, решение было вынесено накануне по ходатайству следствия. Евгению Пушкареву предъявлено обвинение по части пятой ст. 290 УК РФ (Получение должностным лицом взятки лично в виде денег за совершение незаконных действий в пользу взяткодателя, в крупном размере). Напомним, ранее бывший сотрудник управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД Новосибирска стал фигурантом уголовного дела, связанного с корпоративным конфликтом совладельцев сети кофеен Traveller’s Coffee. По версии следствия, страж порядка передавал Анвару Пириеву (также сейчас находится под следствием, идет суд – «КС») персональные данные других участников конфликта. Пушкареву были предъявлены обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями и сборе информации о личной жизни граждан. В конце декабря он был отправлен под домашний арест. Как пояснили в Калининском районном суде, накануне арест ему был продлен.

Как ранее писал «Континент Сибирь», в 2014-2015 годы между партнерами Traveler’s Coffee Кристофером Тара-Брауном и Анваром Пириевым произошел конфликт, в результате которого компания разделилась. После раздела конфликт не утих, спор перешел в судебные разбирательства. В конце 2018 года Анвар Пириев был задержан. В отношении него него были заведены уголовные дела по ст. 163 УК РФ (Вымогательство) и ст. 167 УК РФ (Уничтожение имущества). Анвара Пириева подозревают в причастности к поджогам «Академии кофе» на Морском проспекте в Новосибирске. Также Пириев подозревается в поджогах дачи и автомобиля еще одного бывшего топ-менеджера Traveler’s Coffee Сергея Михеева.

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