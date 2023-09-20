Октябрьский районный суд Новосибирска 20 сентября постановил приговор в отношении троих обвиняемых по уголовному делу о взрыве на автомобильной газозаправочной станции (АГЗС) на Гусинобродском шоссе в 2021 году. Фигуранты получили условные сроки, информацию об этом распространила пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Подсудимых обвиняли в нарушении требований безопасности опасных объектов, незаконном предпринимательстве и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Им было предъявлено обвинение по п. «б» ч.2 ст. 171, ч.1 ст. 217, п. «а» ч.2 ст. 238 УК РФ.

Гендиректор ООО «СибГаз» Роман Гармидер, владевший АГЗС, получил 3 года 6 месяцев условно с таким же испытательным сроком. Генеральному директору ООО УК «ЭКОГАЗ» Алексею Савлуку назначили такое же наказание, как и Гармидеру, а работавший инженером на взорвавшейся заправке Геннадий Кисель приговорен к 3 годам условно с испытательным сроком в 3 года.

Кроме этого, все трое получили штраф в 200 тысяч рублей, но, в связи с истечением срока давности, выплачивать его им не придется. Сообщается, что все фигуранты дела полностью признали свою вину. На прошлой неделе в суде состоялись прения сторон по этому процессу — гособвинитель просил назначить обвиняемым реальные сроки, а защита настаивала на наказании, не связанном с лишением свободы.

Напомним, что 14 июня 2021 года около 18:30 пожар на автозаправочной станции на Гусинобродском шоссе вызвал взрыв подземного резервуара с газовым топливом. Первые сообщения о возгорании на АГЗС появились в 18:07, и примерно через 20 минут сдетонировало хранилище газа. Борьбу с огнем затруднил тот факт, что взрывы после приезда спасателей не прекращались — очевидцы насчитали от пяти до восьми хлопков малых газовых хранилищ. На локализацию пожара ушло около двух часов. Еще через час возгорание было ликвидировано. Стало известно, что пожар начался из-за неосторожности во время заправки автомобиля.

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