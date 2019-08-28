Глава омской сети кофеен Skuratov Coffee Виктор Скуратов объявил о подписании договора аренды под строительство третьей кофейни в Новосибирске. Она будет располагаться на пересечении Блюхера и Геодезической на левом берегу Новосибирска. Ранее Skuratov Coffee объявляла о готовности открыть в Новосибирске в ближайшие 3-5 лет до 10 кофеен.

«Рад объявить о подписании договора аренды под строительство нашей третьей кофейни в Новосибирске. Мы делали много ошибок при выходе в другие регионы, Новосибирск не стал исключением, но здесь мы смогли их минимизировать, а благодаря развитой кофейной культуре, тут у нас сразу же шикарно пошли дела», — отметил в своем посту в Instagram Виктор Скуратов.

Напомним, что сеть Skuratov Coffee была основана Виктором Скуратовым в Омске в 2009 году. Сейчас у Skuratov Coffee более 20 кофеен, 5 из которых находятся в Москве. Компания развивает только собственные заведения, не прибегая к схеме франчайзинга. Одним из инвесторов сети является крупный омский предприниматель, ритейлер, основатель сети «Низкоцен» Виктор Шкуренко. Как пояснял в интервью «Континенту Сибирь» Виктор Скуратов, его сеть намерена открыть в Новосибирске в ближайшие 3-5 лет 7-10 кофеен.

Напомним, что сейчас у Skuratov Coffee две кофейни в Новосибирске — в ТРЦ «Мега» на левом берегу и на пересечении Ленина и Советской в центре города. Последнее заведение было открыто в начале мая 2019 года и стало самым крупным для сети — его общая площадь составила порядка 300 кв.м. Как ранее отмечал Виктор Скуратов в ходе мероприятия, организованного «Континентом Сибирь» совместно со школой бизнеса SREDA, инвестиции в запуск этой кофейни составили 20 млн рублей. Участники новосибирского кофейного рынка оценивали эту цифру как завышенную и отмечали, что сроки окупаемости заведения с учетом его параметров будут высокими. Сам Виктор Скуратов рассчитывал, что срок окупаемости кофейни составит 3-4 года, о чем говорил в ходе мероприятия. Вместе с тем, как заявил бизнесмен 28 августа в своем посте в Instagram, кофейня на Советской «вышла в плюс на второй месяц работы».

Skuratov Coffee планирует продолжить открывать новые точки в Новосибирске. «Мы готовим к открытию кофейню на левом берегу, на пересечении Блюхера и Геодезической, а также в поиске ещё нескольких локаций в этом городе», — пояснил Виктор Скуратов.

Напомним, что другим крупным игроком кофейного рынка Новосибирска, активно открывающим новые точки, является сеть PRIMETIME COFFEE Антона Горестова. 28 августа компания объявила об открытии 22-ой точки на Серебренниковской. На очереди — запуск еще двух кофеен — на Кошурникова и в ТРЦ «Ройял Парк». Ранее в PRIMETIME COFFEE говорили о планах иметь в Новосибирске до конца 2019 года 30 кофеен.

Оставляйте заявки на вступление в нашу Whatsapp-группу кофейного бизнеса Сибири, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в этой сфере в регионе.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.