Пока в новосибирских общественных и культурных кругах обсуждали, что послужило причиной добровольной отставки областного министра культуры Игоря Решетникова и кто придет ему на смену, «Континент Сибирь» проследил изменения управленческих решений руководства области. Очередная добровольная отставка министра подтверждает основной тренд кадровой политики губернатора Андрея Травникова – «не справился – уходи».

Заявление о сложении полномочий министра культура Новосибирской области Игорь Решетников написал 3 сентября. На следующий день, 4 сентября, стало известно, что глава региона Андрей Травников принял отставку министра культуры и назначил исполняющим обязанности главы ведомства замминистра культуры региона Юрия Зимнякова.

Игорь Решетников отказался прокомментировать «Континенту Сибирь» свое решение. Воздерживаются от публичных комментариев и эксперты, опрошенные изданием.

Однако на условиях анонимности информированный источник в сфере культуры сообщил «Континенту Сибирь», что претензии к работе Игоря Решетникова у губернатора области возникли давно. «К министерству были вопросы из-за неудовлетворительной реализации нацпроекта «Культура» на территории региона. На аппаратных совещаниях и часах контроля у главы региона министру неоднократно ставили на вид затягивание выполнения конкретных поручений губернатора. В ответ слышали только жалобы на различные трудности и рассуждения, почему то или иное поручение главы области не может быть выполнено», – рассказал эксперт.

Другой источник «Континента Сибирь в Законодательном собрании области напомнил, что весной на заседании комитета по культуре обсуждали итоги проверки Контрольно-счетной палатой области законности и эффективности использования средств областного бюджета, направленных на организацию театрально-концертных проектов в рамках реализации госпрограммы Новосибирской области «Культура Новосибирской области» на 2015-2020 годы в 2017 году. КСП выявила ряд нарушений, в том числе нецелевое использование бюджетных средств.

«По всей видимости, в какой-то момент терпение губернатора лопнуло, и когда в очередной раз министр стал объяснять, почему не получилось, руководитель области ему предложил или навести порядок в своем ведомстве, или уйти в отставку. Игорь Решетников предпочел второе», – отметил информированный источник.

Это не первое подобное управленческое решение губернатора Андрея Травникова. В июле ушел в отставку по собственному желанию заместитель губернатора региона по развитию сельских территорий Александр Дубовицкий. Тогда «Континент Сибирь» раскрыл подоплеку этого события и рассказал детали, как принималось решение заменить Дубовицкого на этом посту главой Маслянинского района Вячеславом Ярмановым. Тогда, пресс-служба главы региона сообщила, что «губернатор поставил перед новым заместителем, Вячеславом Ярмановым, задачи по решению уже «наболевших» проблем». Из чего можно сделать вывод, что предшественник Ярманова с этими задачами не справлялся. «Видимо, не все намеченные решения выполнялись так, как хотелось губернатору, нарастало обоюдное понимание, что не хватает темпа» – прокомментировал тогда ситуацию один из собеседников «Континента Сибирь» в агробизнесе.

Очередная отставка еще раз характеризует стиль управления губернатора Травникова. Ранее в Новосибирской области чиновники покидали региональное правительство только после публичных скандалов. Тренд, условно говоря, «своих не сдают», долгое время продержавшийся во властных коридорах региона, сменился на сугубо технократический подход «не справился – уходи».

Здесь уместно вспомнить увольнение министра здравоохранения области Олега Иванинского осенью 2018 года. «Мы пришли к такому решению в связи с тем, что те проблемы в сфере отрасли здравоохранения, с которыми мы столкнулись в течение последнего года, требует более напористого активного подхода. Это было сделано, в том числе в связи с серьезными задачами, которые поставлены перед нами президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным по развитию отрасли здравоохранения», — прокомментировал свое кадровое решение ИА REGNUM Андрей Травников.

Кроме того, кадровые решения новосибирского губернатора попадают в набирающий обороты общероссийский тренд подбора первыми лицами регионов эффективной команды для реализации нацпроектов. Так, 14 августа губернатор Брянской области Александр Богомаз уволил своего заместителя, курировавшего строительный комплекс. «Ранее эффективные люди на новом этапе стали неэффективными», – объяснил свое решение СМИ брянский губернатор. А 2 сентября, как сообщило ИА ТАСС, глава Смоленской области Алексей Островский уволил двух своих заместителей, курирующих направления в экономическом блоке и вопросы развития физической культуры и спорта, «из-за угрозы срыва реализации региональных проектов в рамках национальных проектов, находящихся в непосредственном кураторстве данных должностных лиц».

Напомним, в мае в ходе заседания совета по стратегическому развитию президент РФ Владимир Путин поставил оценку эффективности глав регионов в прямую зависимость от реализации национальных проектов на местах. «Каждый руководитель региона обязан лично и предметно заниматься реализацией нацпроектов на своей территории, погрузиться в эту работу и вести ее в диалоге с людьми», – цитировали слова президента федеральные СМИ.

Требовательность губернатора Новосибирской области к своим подчиненным обусловлена, в том числе и огромной ответственностью, которая лежит на главах регионов по выполнению поручений президента. Чиновники, деятельность которых ставит под угрозу срыва выполнение нацпроектов в области, покидают команду губернатора.

Через призму эффективной реализации нацпроекта будет осуществляться и подбор кандидатов на пост министра культура. «Задача это не простая, – отметил в приватном разговоре с «Континентом Сибирь» один из экспертов в области управления культурой, – зачастую талантливый человек, разбирающийся в вопросах культуры, бывает плохим управленцем. И наоборот, хороший управленец не понимает всей тонкости работы в этой сфере. Найти человека, который совмещает эти два принципа, очень тяжело. А если к этому добавить тот факт, что по исполнению нацпроектов будут определять не только работу министерства, но и всего региона, то прогнозировать, кто в конечном итоге возглавит министерство культуры, сложно».

На текущий момент, в СМИ и соцсетях обсуждают такие кандидатуры на место Игоря Решетникова, как директор Краеведческого музея Андрей Шаповалов, ректор НГУАДИ Наталья Багрова, замдиректора ГПНТБ Антон Веселов, начальник департамента культуры мэрии Новосибирска Анна Терешкова, экс-заместитель министра культуры области Виктор Буланкин и начальник департамента культуры и туризма Вологодской области Владимир Осиповский.

12 направлений стратегического развития, установленные Указом президента России от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», получили статус национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Цифровая экономика», «Производительность труда и поддержка занятости» и «Международная кооперация и экспорт».

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.