Назначенный в июне 2019 года руководителем министерства экономического развития Новосибирской области ЛЕВ РЕШЕТНИКОВ рассказал в интервью «Континенту Сибирь» о тонкостях привлечения инвесторов, логистическом будущем региона и о том, почему новосибирские коммерсанты никак не могут наладить бизнес с китайскими партнерами.

— В июне вы были назначены исполняющим обязанности министра экономического развития. Тогда же губернатор Андрей Травников сказал о том, что перед вами стоят масштабные задачи. Можете ли вы их назвать?

— Эти задачи я бы разделил на два типа. Первая – улучшение инвестиционного климата Новосибирской области. Как вы знаете, последние годы мы работаем над улучшением позиций региона в национальном инвестиционном рейтинге субъектов РФ. Много ходит разных разговоров, и много есть мнений, но, на мой взгляд, этот рейтинг, как маховик, запустил масштабное улучшение инвестклимата. Целевые модели Агентства стратегических инициатив (АСИ), выдача разрешений на строительство, подключение коммуникаций и так далее. Министерство экономического развития здесь выступает координатором.

Переходя ко второй задаче, отмечу, что мы сейчас не привлекаем инвесторов системно. Таким образом, во-первых, нужно улучшать инвестиционный климат. Второе – переходить к активному привлечению инвестиций. Не просто сидеть и ждать, когда придут бизнесмены, а ты их комфортно сопроводишь, подберешь участок и предоставишь меры господдержки. Должны быть «активные продажи». Для нашей страны, с учетом менталитета, продажи вообще очень тяжелый вопрос. Эти компетенции пришли к нам только с крупными компаниями. Грубо говоря, есть идея завода, есть определенный инвестор, которому, как мы понимаем, это может быть интересно. И не он к нам, а мы идем к нему и презентуем инвестиционное предложение. Говорим: «Вот анализ рынка, такие-то перспективы, столько-то ты заработаешь за определенный период, сроки окупаемости, мы даем участок, коммуникации, меры господдержки». Нам нужно привлекать инвесторов и в Промышленно-логистический парк (ПЛП), там порядка 250 га осталось для вхождения инвесторов, и в наши ТОСЭРы «Линево» и «Горный».

Вопрос всегда упирается в инфраструктуру, и если в «Горном» 5мВт для первых резидентов есть, там 155 Га площади первой очереди, в «Линево» энергетику нужно создавать. Пока только первый резидент – дочерняя компания «Обуви России» — обеспечена энергетикой. Всего на инвестсовете при губернаторе поддержаны 8 инвестпроектов в «Линево». Для них нужно создать инфраструктуру, обеспечив вхождение в ТОСЭР.

Мы занимаемся и частными парковыми проектами, помогая им, и развитием кластеров. Ежегодно на поддержку инвесторов в регионе выделяется более миллиарда рублей. Недавно объем налоговых льгот для инвесторов увеличен до 5 млрд рублей в год. Последнее время хорошо развивается предоставление земли без торгов, исключая возможные земельные спекуляции. На мой взгляд, это за последние годы одна из наиболее интересных новелл в российском законодательстве для инвесторов. И, конечно, очень важное направление – государственно-частное партнерство (ГЧП).

При этом нужно помнить, что ГЧП не панацея, а инструмент. Инфраструктура советского наследия увядает, есть реальные потребности и запросы. На все денег в бюджете нет, и нужно умело применять партнерство. Последние годы мы накопили в этом опыт. Сейчас на рынке ГЧП специалистов не очень много, за ними постоянно «охотятся». На форумах и деловых встречах часто говорят: деньги есть, что нужно? Банки, к примеру, говорят инвесторам – есть средства, давайте строить. Это все равно, что нам сейчас сказать: коллеги, идем и возьмем по 5 машин и 10 квартир. Но мы так не сделаем, потому что потом придется за это рассчитываться. Придется возвращать кредит, а для этого, опять же, нужны деньги. Может у банков деньги и есть, но у регионов их на всё не хватает. Приходится выстраивать приоритеты. Сейчас в Новосибирской области есть ряд проектов на условиях ГЧП: мост, поликлиники, нагрузка уже достаточно большая, и есть определенные лимиты. Будет доходная база бюджета расти, сможем позволить себе больше.

Еще одной важной сферой являются национальные проекты. Я часто об этом говорю, что такое нацпроекты? Это попытка выстроить единую систему развития всей страны, от уровня федерации до субъектов и муниципальных образований. Попытка едиными мероприятиями, синхронизированными на всех уровнях, достичь результата для всей страны. Я считаю это очень хорошей идеей. Есть понимание, что и как нужно делать в едином формате в ключевых отраслях. В этом году в Новосибирской области на реализацию нацпроектов будет направлено 25 млрд рублей. Это серьезный стимул к экономическому и социальному развитию.

— Некоторые эксперты сомневаются в продуманности системы нацпроектов, к примеру, нет нацпроекта по сельскому хозяйству.

— Знаете, слышал такое мнение, что давным-давно у слова «приоритет» не было множественного числа. Это наша проблема. Когда мы пишем стратегию, в приоритет ставим все. А надо определять ключевые направления. И новая программа по сельскому хозяйству, кстати, была принята, федеральная программа тоже утверждена. Этот сектор не оставлен без внимания. Это одно из главных направлений развития.

— В 2018 году Новосибирская область привлекла рекордный объем инвестиций, 196 млрд рублей. С какими факторами связан этот показатель?

— В 2012 – 2013 годах у нас был хороший экономический подъем, в том числе и по финансированию госпрограммам. 2014 год, с учетом девальвации, экономической и внешнеполитической обстановки, привел к спаду. В прошлом году мы в плане инвестиций перекрыли показатели предыдущих лет, достигнув исторического максимума. Экономика в целом развивается циклами, волнами, за спадами идет рост, надеюсь, что он продолжится и дальше. Связан этот рост с тем, что у нас восстанавливаются вложения бизнеса, экономика акклиматизировалась к происходящим изменениям, у людей появилось доверие, коммерсанты почувствовали спрос, плюс начали расти бюджетные инвестиции, в том числе и федеральные. Здесь есть большой потенциал. Если мы посмотрим структуру инвестиций, за счет кредитов там сейчас вкладывается не более 9% от общего объема. Если бы стоимость денег у нас была ниже, это бы увеличило объем вложений в разы.

— Насколько сегодня в привлечении инвесторов помогают такие институты, как, к примеру, Агентство инвестиционного развития?

— В соответствии с требованиями федерации и стандартами АСИ, Агентство инвестиционного развития это «одно окно» для инвестора. И основная задача агентства – сопроводить входящего инвестора. Они этим успешно занимаются. Два года назад мы совместно с бизнесменами и общественниками разработали программу привлечения инвестиций мирового уровня, чтобы активно выходить «наружу» и продвигать Новосибирскую область. Определили страны и ключевые направления, по которым можно привлекать инвесторов. Сейчас определили перечень ключевых проектов, которые можно продвигать с привлечением руководства регионана конгрессах и выставочных мероприятиях. Нам нужно научиться готовить качественные инвестпредложения, не будешь же на встрече с потенциальным инвестором доставать план на 200 страниц и рассказывать. Это нереально. Надо научиться взвешенно и лаконично за 15 минут рассказать и заинтересовать инвестора. И АИР, и министерство экономического развития, мы пытаемся вместе наработать компетенции в этом вопросе. Не все сразу, постепенно эту деятельность будем расширять.

Работа с агентством, на мой взгляд, выстроена эффективно. Количество обращений в «одно окно» каждый год значительно растет. Мы начали работать с очень крупными международными компаниями, и с их стороны мы постоянно слышим, в том числе и на совещаниях с участием руководства, хорошие отзывы в адрес агентства. Я не могу раскрывать всех инвесторов, с которыми мы работаем, до определенного этапа, потому что сейчас очень сильна конкуренция между регионами, и мы, в том числе, «подглядываем» и обращаемся к инвесторам, которые заходят в другие регионы. По тому же «Линево», где 8 инвесторов готовы работать, не каждый ТОСЭР за Уралом может таким количеством похвастаться. Понятно, что всегда есть, куда стремиться. Главное, нарабатывать опыт и уметь делать выводы из ошибок. И расти.

— В свое время в регион пытался зайти крупный инвестор, «Салаватcтекло», но по факту так и не зашел, и тогда звучали различные версии, в том числе и возможная недоработка в плане предложения участка и условий…

— Компании было предложено достаточное количество участков, хотя требования у них непростые. При производстве стекла в случае, допустим, аварии, все должно уйти под землю и быть затоплено подземными водами. И таких нюансов там много было, первый попавшийся участок не подберешь. Но специалисты АИР нашли участки, и были встречи, но мне кажется, инвестор просто был не готов. Компания же так в итоге и не приняла решение о размещении производства ни у нас, ни в другом регионе. По каким-то причинам, может быть по рынку, может по деньгам, он еще не готов войти в проект. Мы держим вопрос на контроле, но это в большей степени их решение.

— На экономическом форуме, который прошел в Санкт-Петербурге в этом году, также были достигнуты договоренности, но информации о соглашениях было немного.

— Инвестиции любят тишину! А серьезно, мы ожидаем, что в скором времени начнется реализация проекта по строительству транспортно-логистического центра в ПЛП. Причем, когда мы ездили в парк, многие резиденты сказали, что заинтересованы в логистическом комплексе, услугах терминала. И мы надеемся, если этот проект будет реализован, Новосибирская область станет ключевым звеном федеральной цепи ТЛЦ по России. И нам очень важно не проиграть эту конкурентную борьбу. Посмотрите, куда сейчас идут деньги больше всего. Это транспорт и логистика. Везти из Новосибирска в Москву в два раза дешевле, а иногда и в три, чем из Москвы в Новосибирск. Работать из Новосибирска на Дальний Восток и Азию достаточно эффективно. Поэтому многие компании принимают решения локализовываться у нас, с учетом того, что у нас есть аэропорт Толмачево. Все это в перспективе дает то, что должно сделать наш регион в будущем одним из сильнейших в стране, а может и в мире. Есть и второй проект, компании «Алютех» (строительство завода по производству ворот и рольставней в Новосибирске – «КС»), надеемся, скоро приступят к строительству.

— Как сейчас складывается ситуация в промышленно-логистическом парке?

— Площадка «Б», если ехать из Толмачево, с левой стороны, уже практически заполнена. Площадка «А» справа, там около 250 га нужно заполнить резидентами. Основное инфраструктурное развитие в ПЛП уже произошло. Теперь вопрос, как сделать транспортную развязку, связав две площадки, пропустить железнодорожную ветку на площадку «А». Еще нужно решить вопрос с транспортным обеспечением, чтобы люди ездили в парк на работу. Вопрос этот сейчас прорабатывается на уровне идей. Рассматриваются разные варианты, вплоть до железнодорожной доставки людей, что-то вроде городской электрички. ПЛП сегодня – это не проблема, а одно из самых главных наших конкурентных преимуществ. Когда везешь какую-нибудь международную компанию, и она видит, что здесь за полтора – два месяца можно выйти на стройку, бизнесмены очень позитивно реагируют. Это цивилизованный формат реализации проектов. Это наша стратегическая «изюминка», в которой сегодня все работает: выходи, стройся и реализуй проект. Я как раз в 2010 году, когда пришел работать в министерство экономического развития, это был первый мой большой проект, разрабатывал долгосрочную программу развития ПЛП. Понятно, что проект был не без изъянов, были разные проблемы на разных этапах, но сейчас он работает нормально, резиденты заходят, заводы открываются, и есть перспектива развития.

— Недавно губернатор встречался с руководством АО «Группа Синара», обсуждался вопрос комплексного развития рельсового транспорта Новосибирска. Известно ли уже, что именно «Группа Синара» может предложить Новосибирску?

— Нам было дано поручение подготовить финансово-экономические параметры, но пока все в работе. Суть проекта я пока не видел. Сейчас мы ждем от них предложения и дальше будем его оценивать.

— Есть ли перспектива начала работы законсервированного кондитерского производства «Мон’дэлис Русь»?

— Это однозначно один из самых перспективных наших партнеров. Мы разговаривали с ними. Насколько я понимаю, из их оценки рынка, пока не запускают производство. Все построено, объекты готовы. Смотрят свою логистику, объемы продаж. Решение о запуске производства не принято, но мы очень этого ждем.

— В конце августа в Новосибирске проходит традиционный форум «Азиатские встречи». Как складываются отношения с партнерами и инвесторами из стран Азии?

— Мы пытаемся дружить с китайскими инвесторами последние два года. Встречаемся, обсуждаем разные проекты. Но история небыстрая. И главный фактор в том, что мы не работаем в валюте, только в рублях. А они не готовы в рублях инвестировать. В итоге валютный риск никто на себя не хочет брать. Они борются за размещение производств у себя, мы боремся за локацию у нас, в итоге конкретики пока нет. Пока мы больше работаем в части выхода на их рынок, но вопрос тоже непростой. Сколько компаний у нас выходило на китайский рынок, почти у всех ничего не получилось. Работает это тогда, когда есть поддержка со стороны государства здесь и со стороны государства в Китае. Мы такую поддержку нашли со стороны инвестиционной компании, работающей при крупном китайском госуниверситете. Пытаемся с ними наладить диалог, но пока все в стадии переговоров.

— У крупных предпринимателей часто появляются сомнения в правомерности или неправомерности предоставления господдержки. Некоторые полагают, что инвестсоветы не совсем справедливо распределяют преференции.

— Отвечу за наш минэковский инвестиционный блок. Каждый год более 30 инвесторов получают господдержку. Ничего в этом сложного нет. Что касается системы ее предоставления, она работает достаточно давно, еще с 2007 года. Периодически мы обновляем систему. Есть вопросы, которые в перспективе можно оптимизировать. Всегда есть, к чему стремиться.

— Есть компании, получающие, при активном участии области, федеральную поддержку. К примеру, компания OcsiAl, у которой головной офис в Люксембурге. Некоторые задавались вопросом, в чем ее народно-хозяйственное значение для региона, если это международная компания?

— Проект компании – это один из проектов программы реиндустриализации экономики Новосибирской области, которая больше помогает административными мерами. К примеру, снять барьеры по рынку. Финансовая господдержка там не предоставлялась. Это наше предприятие, которое выросло в Академпарке. Налоги на имущество и прибыль, зарплаты они платят у нас. Пытаются как-то развиваться и «выходить в мир». Стать международной компанией — неплохая амбиция.

— В Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах РФ в этом году Новосибирская область заняла 19-е место. Как и в прошлом году. Означает ли это остановку в развитии, есть ли потенциал для подъема в рейтинге?

— Что такое национальный рейтинг? Можно иметь не очень хороший инвестклимат в своем регионе, но хорошую политическую обстановку, взаимоотношения с бизнесом, доверие с его стороны, и ты получишь больше баллов. И это очень важно. Поэтому 75% рейтинга – это субъективные мнения. Объективные статистические данные рейтинга составляют только 25%. Они измеряют опросами. В этом году мы заняли 19-е место, но на 11 баллов прибавили относительно прошлогодних баллов. Как говорится, чтобы оставаться на месте, нужно бежать в два раза быстрее. За последние 4 года в рейтинге мы поднялись с 57 места на 19-е. Мы прибавили по итогам года, но этого нам не хватило, чтобы подняться еще вверх по позициям. Сейчас мы направили губернатору для утверждения новую «дорожную карту» на год, с конкретными целевыми индикаторами. К примеру, разрешение на строительство должно быть выдано в течение 60 дней. Что касается рейтинга, все регионы в равных условиях. Винить можно только себя. Это стимул нам. Где мы можем быть и должны быть в рейтинге? Новосибирск – третий город в стране, крупный и перспективный в международном масштабе регион. В первой десятке мы должны быть точно, других вариантов нет. Но благоприятный инвестиционный климат – это не только министерство экономического развития и органы власти. Это и бизнес, и СМИ, которые инвесторы читают. Это вопрос того, как в целом позиционирует себя регион: общество, бизнес, власть.

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