Андрей Травников принял участие в совещании президента РФ по вопросам развития угольной отрасли

Президент РФ Владимир Путин провел встречу с губернаторами и главами угледобывающих субъектов России. Обсуждалась текущая ситуация в угольной промышленности и стратегия ее развития.

Как сообщает пресс-служба Кремля, встреча главы государства с руководителями угледобывающих регионов России прошла в преддверии Дня шахтера, который отмечается в РФ в последнее воскресенье августа.

В совещании приняли участие главы республик Коми Сергей Гапликов, Саха (Якутия) Айсен Николаев, Хакасия Валентин Коновалов, а также губернаторы Красноярского края Александр Усс, Кемеровской области Сергей Цивилёв, Новосибирской области Андрей Травников и врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов.

Помимо глав субъектов, в беседе приняли участие заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак, министр энергетики РФ Александр Новак, министр транспорта РФ Евгений Дитрих и гендиректор ОАО «РЖД» Олег Белозеров.

По информации пресс-службы правительства НСО, основной темой встречи стала текущая ситуация в угольной отрасли страны, уточненные прогнозы развития отрасли до 2025 и стратегия развития на период до 2035 года. По всем сценариям ожидается рост потребления угля и, соответственно, рост поставок российского угля на мировые рынки.

По словам губернатора Андрея Травникова, в рамках инвестпроектов, которые сегодня реализуют АО «Сибирский Антрацит» и ООО «Разрез Восточный», ежегодно увеличиваются объемы добычи и отгрузки угля. Если в прошлом году было добыто 14,8 млн тонн, в этом ожидается — 15,5 млн, до 2020 прогнозируется выход на объемы в 20 млн тонн, а на период до 2025 года — до 28 млн тонн угля.

Также во время встречи президент РФ обсудил с руководителями угледобывающих регионов развитие транспортной инфраструктуры, которое тесно связано с реализацией озвученных масштабных планов по увеличению угледобычи, в том числе, в Сибири и на Дальнем Востоке.

Совершенствование логистики, транспортной инфраструктуры для угольной отрасли страны — это и расширение пропускной способности БАМа, реконструкция Транссиба, строительство морских портов с учетом синхронизации сроков их ввода со сроками ввода угледобывающих мощностей.

Также собравшиеся озвучили задачи промышленной и экологической безопасности, вопросы обеспечения достойных условий для работы и жизни работников угольной промышленности и членов их семей.

«Рост угледобычи должен идти в ногу с активным внедрением современных технологий, с увеличением инвестиций в создание надежных систем безопасности, с реализацией программ в сфере социальной поддержки работников предприятий и жителей регионов в целом. И конечно, необходимо уделять особое внимание вопросам экологии. Гнаться за миллионами тонн добычи в ущерб природе – это опасно, а значит, недопустимо», — подчеркнул глава государства.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» писал, что президент РФ Владимир Путин обновил состав совета при главе государства по развитию местного самоуправления. В него вошли 50 человек, в том числе и чиновники из Сибирского федерального округа.

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