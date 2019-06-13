Почему Вячеслава Ярманова назначили вице-губернатором Новосибирской области по развитию сельских территорий?

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сменил своего заместителя, курирующего развитие сельских территорий. С 1 июля им станет глава Маслянинского района Вячеслав Ярманов. В причинах назначения, а также в ожиданиях, которые связаны с новым вице-губернатором, разбирался «Континент Сибирь».

Еще в июне прошлого года Андрей Травников в разговоре с журналистами отмечал, что ему сложно найти кандидатуру на позицию заместителя губернатора по развитию сельских территорий. Поэтому глава региона решил провести конкурс на должность, по результатам которого 16 июля 2018 года вице-губернатором был назначен директор Новосибирского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» Станислав Тишуров.

Однако уже в сентябре Тишуров вернулся из правительства обратно в банк, аргументируя это тем, что что работа в правительстве ему «не подошла». 1 октября 2018 года Андрей Травников решил утвердить на этой должности Александра Дубовицкого, который ранее возглавлял министерство природных ресурсов и экологии региона.

По мнению собеседников «Континента Сибирь», в первой половине 2019 года участие Новосибирской области в ряде проектов, в том числе федерального уровня, задачи, которые Травников ставит перед своим аппаратом, требовали от подчиненных губернатора продолжать наращивать скорость и качество работы во всех сферах экономики. «Видимо, не все намеченные решения выполнялись так, как хотелось губернатору, нарастало обоюдное понимание, что не хватает темпа» – считает один из собеседников «Континента Сибирь» в агробизнесе. В итоге на позиции куратора сельских территорий прошло очередное обновление.

На этот раз Андрей Травников обошелся без конкурса и во время рабочей поездки 13 июня объявил, что Александр Дубовицкий уходит в отставку по собственному желанию. Новым заместителем губернатора по развитию сельских территорий назначен Вячеслав Ярманов, который до этого много лет возглавлял Маслянинский район, во многих отношениях образцово-показательный.

Депутаты областного Законодательного собрания, которые принимали участие в рабочей поездке губернатора, в разговоре с «Континентом Сибирь» отмечают, что в своем выборе губернатор руководствовался не только тем, что у Ярманова большой стаж управления сельским районом. У него опыт также и работы в правительстве на должности управляющего делами при губернаторе Владимире Городецком. «Я знаю Вячеслава Владимировича очень хорошо и отношусь положительно к его назначению. У него есть опыт правительственной работы и территорию он знает. Очень правильное кадровое решение. Я думаю, что Ярманов – один из наиболее эффективных управленцев-аграриев в нашей области, губернатор сделал правильный выбор», – говорит депутат Законодательного собрания Новосибирской области от Маслянинского района Майис Мамедов.

Представители деловых и политических кругов региона отмечают: в должности главы Маслянинского района Ярманов на практике доказал, что способен оказывать позитивное влияние, «поднимая» сельские районы. Особое внимание обращают на успех его взаимодействия с инвесторами по запуску крупных проектов на территории района. Однако на самом деле в феврале 2019 года Андрей Травников лично в интервью «Континенту Сибирь» выделил руководство Маслянинского района, похвалив его за инициативность и креативный подход: «Могу привести два примера. Первый — это проект по строительству молокоперерабатывающего завода «Сибирской Нивы». Он был инициирован через муниципальный район, где «Сибирская Нива» занимается животноводством. Сначала переговоры велись через администрацию Маслянинского района. Только после этого к ним подключились мы. Были различные варианты размещения этого проекта. В итоге мы договорились, что проект будет реализован, завод будет построен в Маслянинском районе» – рассказал тогда изданию губернатор. Вероятнее всего Травников ждёт от Ярманова масштабирования позитивного маслянинского опыта в Новосибирской области.

«Я думаю, что от такого назначения Новосибирской области будет очень много пользы. Вячеслав Владимирович это продемонстрировал на примере Маслянинского района. К сожалению, я давно не был в Маслянино, и сегодня во время рабочей поездки я посмотрел, как преобразился районный центр. Должен вам сказать, что, не в укор главам других муниципальных образований, ни на одной другой территории я такого не видел, – сказал корреспонденту «Континента Сибирь» депутат Законодательного собрания Валерий Ильенко. – Качества Ярманова полностью соответствуют именно той должности, на которую он назначен. Это человек с «искрой в глазах», он понимает, что нужно делать».

Председатель комитета по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям Законодательного собрания Олег Подойма уверен, что в связи с неожиданным уходом по собственному желанию Александра Дубовицкого, кандидатура Вячеслава Ярманова является оптимальной. «Особенно, если учесть, что у него есть поддержка губернатора, опыт социального развития территории и агропромышленного комплекса, – добавил Олег Подойма. – Его деятельность в Маслянино говорит о том, что он может масштабировать ее на всю область. Поэтому я думаю, что мы найдем общий язык и комитет поддержит Вячеслава Владимировича во многих начинаниях».

Собеседники «Континента Сибирь» считают, что перед Вячеславом Ярмановым с первого дня работы в аппарате губернатора стоят сразу несколько задач: участие региона в реализации национальных проектов, поддержка и развитие инвестиционных программ, а также участие в совершенствовании законодательства в сфере агропромышленного комплекса. «Я убежден, что в первую очередь он займется вопросами привлечения инвесторов на территорию Новосибирской области. Каждый район должен быть по-своему интересен инвесторам, а для этого нужно подготовить инвестиционный климат. Я думаю, что это одна из главнейших задач для Ярманова», – считает Валерий Ильенко.

«Развитие сельской территории – это образ жизни, – добавляет Майис Мамедов. – Нужно сделать так, чтобы из сёл не уезжала молодежь. Если будет развиваться село, значит у нашей страны есть будущее. Ярманов как раз будет заниматься привлечением средств на создание школ, дорог, больниц и инфраструктуры, чтобы в селе были созданы комфортные условия для проживания».

В разговоре с «Континентом Сибирь» депутаты также отметили, что Вячеславу Ярманову придется решать ряд традиционных для районов области экологических задач: природоохрана, развитие лесного хозяйства, сохранение водоемов и так далее. «Таким образом, работы у него будет очень много по всем направлениям, но я уверен, что результаты этой работы мы увидим уже в ближайшее время», – подытожил Валерий Ильенко.

По сообщению пресс-службы губернатора и правительства Новосибирской области, «напутствуя» своего нового заместителя, Травников перечислил ряд «уже наболевших» проблем: «использование озёр и ресурсов других водоёмов в муниципальных районах, заготовка валежника, наведение порядка с предоставлением населению дров, создание понятной и прозрачной системы обращения с древесиной и использования лесных ресурсов региона». Губернатор указал, что «решение этих проблем давно назрело», косвенно давая тем самым понять, какие моменты не устраивали его в работе Дубовицкого.

Пресс-служба особо отмечает высокий рейтинг доверия, которым пользовался Вячеслав Ярманов в Маслянинском районе согласно социологическим данным (более 75 %). Этот показатель, один из самых высоких среди глав районов Новосибирской области, учитывался губернатором при принятии решения. Но это требует и тщательного подбора кандидатуры сильного преемника на посту руководителя района. По словам Травникова «консультации идут».

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