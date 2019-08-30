Экс-глава новосибирского «Биотехнопарка» задержан по делу о взятке

Бывший глава «Биотехнопарка» Владимир Кожевников задержан в рамках расследования уголовного дела о взятке в особо крупном размере. Информацию «Континенту Сибирь» подтвердил источник в силовых структурах.

Официальных комментариев по поводу задержания Владимира Кожевникова в силовых структурах пока не дают. Владимир Кожевников покинул пост гендиректора УК «Биотехнопарк» в июне 2018 года. Кадровому решению предшествовала январская проверка парка Контрольно-счетной палатой Новосибирской области. Аудиторы выявили многочисленные нарушения. В мае того же года УК «Биотехнопарк» подала в суд на КСП НСО с тем, чтобы оспорить требование аудиторов вернуть в региональный бюджет порядка 21 млн руб. субсидии, выданной технопарку в 2016 году. Владимир Кожевников говорил, что считает требование этих денег неправомерным.

В «Биотехнопарке» корреспонденту «Континента Сибирь» не стали комментировать информацию о задержании бывшего топ-менеджера. «Биотехнопарк» в наукограде Кольцово был образован в соответствии с постановлением правительства региона в 2010 году. Цель проекта — создание научно-производственной площадки, которая аккумулирует компании разработчиков, исследования и производства в биотехнологиях и смежных областях. Совокупные инвестиции в создание «Биотехнопарка» Кольцово в 2011 году составили 457 млн рублей, в том числе, 200 млн. – из областного бюджета, более 20 млн – из муниципального бюджета и около 237 млн рублей – средства частных инвесторов. Площадь парка составляет 114 га, резидентами являются 7 компаний.

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