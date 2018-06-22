Гендиректор Биотехнопарка Владимир Кожевников досрочно покинул свой пост, его место заняла Елена Гутова. Решение о кадровых перестановках принял совет директоров УК «Биотехнопарк».

Елена Гутова в течение нескольких лет осуществляла руководство дочернего ООО «Биотехнопарк-Эксперт», кроме того, она возглавляет фракцию «Единой России» в совет депутатов Кольцово.

Депутат Заксобрания Новосибирской области Глеб Поповцев отметил, что перед Гутовой стоят серьезные задачи, например, в течение месяца ей необходимо разработать бизнес-план Биотехнопарка. Председатель совета директоров и идейный вдохновитель проекта Андрей Бекарев от комментариев отказался.

Напомним, что в январе Контрольно-счетная палата Новосибирской области сообщила о многочисленных нарушениях, выявленных по результатам проверки учреждения. В мае УК «Биотехнопарк» подала в суд на КСП НСО с тем, чтобы оспорить требование аудиторов вернуть в региональный бюджет порядка 21 млн руб. субсидии, выданной технопарку в 2016 году. Владимир Кожевников говорил, что считает требование этих денег неправомерным.

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