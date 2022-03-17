Совет директоров «Норникеля» покидает председатель из Великобритании

Юлия Моисеева
 
Норильский никель
Фото: m.bcs-express.ru

Дирекцию ПАО ГМК «Норильский никель» покидают три человека, в том числе председатель совета директоров компании. Все они являются гражданами Великобритании.

Из состава совета директоров ПАО ГМК «Норильский никель» вышли председатель совета Гарет Пении и независимые исполнительные директора Роджер Маннингс и Роберт Эдвардс. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В компании отмечают, что решение принято самими управленцами.

«Кандидаты для избрания в совет директоров будут объявлены в установленном порядке», — говорится также в сообщении «Норникеля».

По данным, опубликованным на сайте компании, покинувшие организацию руководители являются гражданами Великобритании. Гарет Пении и Роберт Эдвардс состояли в совете директоров «Норильского никеля» с 2013 года, Роджер Маннингс присоединился к ним в 2018 году.

Напомним, ранее глава «Норникеля» Владимир Потанин сообщал, что компания решает вопросы с экспортом палладия в условиях экономических санкций.

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