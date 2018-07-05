Вопреки первоначально звучавшим мнениям скептиков о формальности президентского одобрения кандидатур временно исполняющих обязанности губернаторов, Владимир Путин продолжает оказывать особое внимание и поддержку главам регионов, которых он назначил осенью прошлого года. Очередная встреча Путина с Андреем Травниковым демонстрирует, что обстановка в том числе и в Новосибирской области находится на контроле в Кремле.

Новосибирская область и прежде не считалась обделенной вниманием столичных властей всех уровней — от президента РФ до федеральных министров. Но это внимание усилилось с момента назначения руководителем области Андрея Травникова. Оно уже принесло поддержку ряду местных проектов и позволяет рассчитывать на дальнейшую помощь федерального бюджета в решении значимых для развития региона вопросов. С момента назначения высшим должностным лицом Новосибирской области Андрей Травников не раз обсуждал с главой государства задачи по развитию региона. Первая рабочая неделя июля началась у руководителя региона с очередной встречи с президентом России.

Когда прошлой осенью были приняты президентские решения о назначениях временно исполняющих обязанности губернаторов различных субъектов РФ, это вызвало самую разнообразную реакцию как в центре, так и на местах, куда прибыли представленные Путиным люди. К специфике ситуации относилось то, что в ряде случаев они делали карьеру далеко от территорий, руководить которыми им доверил президент России. Не все верили в долгосрочность поставленного Кремлем кадрового эксперимента. В частности, и в Новосибирской области звучали мнения, что не следует спешить воспринимать всё это всерьез и думать, будто принятые решения – надолго. Критики напоминали, насколько часты приступы кампанейщины в российской истории, и предлагали не торопиться с поддержкой президентского кандидата. Тем не менее, действительность не оправдала негативных ожиданий. Несмотря на наличие массы других вопросов, Путин продолжает оказывать поддержку назначенным им людям. А следовательно, и субъектам Федерации, в которых они работают.

Президент проводит с врио губернаторов регулярные встречи, в том числе, вероятно, чтобы проконтролировать, насколько они справляются со своими обязанностями. Очевидно, в качестве оценки можно воспринимать готовность поддерживать регион на федеральном уровне. Новосибирскую область в этом смысле не приходится считать забытой центром. Можно перечислить несколько фактов.

В 2018 году Новосибирская область стала единственным субъектом РФ, получившим возможность реализовать капиталоёмкие объекты дорожной инфраструктуры, благодаря вхождению в федеральный приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги».

Благодаря победе Новосибирской области во Всероссийском конкурсе по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды»), привлечены федеральные ресурсы на благоустройство общественного пространства в населенных пунктах области. Такой проект реализуется, например, в городе Тогучине.

Без преувеличения одним из самых заметных событий в Новосибирской области стало возвращение в повестку строительства перинатального центра, остановленного в 2014 году. Подключение Андрея Травникова к вопросу привело к согласованию с министерством здравоохранения РФ проектной документации — уже готовы документы на включение объекта в федеральную адресную инвестиционную программу на 2019-2021 годы.

Стоит упомянуть о том, что российское правительство подтвердило готовность выделить 500 млн рублей на начало строительства Регионального центра волейбола в Новосибирске. Этот проект был заморожен также с 2014-го, теперь есть шанс на его сдачу к 2020 году. В июне прошла закладка первого камня здания центра, в церемонии приняли участие президент Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко и заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Анатолий Чабунин.

В начале этого года Владимир Путин во время визита в Новосибирскую область поручил федеральным властям способствовать развитию Академгородка. Специалисты Новосибирской области уже подготовили «дорожную карту», до конца этого года планируется обсуждение новой концепции Сибирского научного центра на VI международном форуме «Технопром». Совместно с правительством РФ, аппаратом полпредства Сибирского федерального округа и Академией наук идет наработка планов по развитию Сибирского отделения Российской академии наук, они будут представлены главе государства к концу сентября. 2 июля Владимир Путин в разговоре с Андреем Травниковым акцентировал внимание на этой задаче.

«Пришел человек с твердой рукой, с силой воли. Работа началась. Когда такое было, чтобы президент подписал сразу три поручения, касающиеся Новосибирской области. Например, уже получены средства на ядерный ускоритель в Академгородке», — оценивал в беседе с корреспондентом «КС» работу Андрея Травникова ветеран новосибирской политики, главный эксперт управления делами правительства Новосибирской области Алексей Беспаликов.

Немаловажным с точки зрения развития региона является отдельное упоминание президентом необходимости подготовки с министерством транспорта РФ вопроса модернизации новосибирского авиаузла. «Вам нужно отдельно тоже проработать этот вопрос с минтрансом, имея в виду весь «куст» сибирский: Новосибирск, Омск, Красноярск, Кемерово, Иркутск… Всё это нужно вместе с Минтрансом отработать: какую роль будет выполнять каждый из этих аэропортов, как будут распределяться потоки – и пассажирские, и грузовые. Там многое нужно будет сделать и по качеству полосы, и по терминалам. Я недавно совсем с министром говорил на этот счёт, ставил ему задачи по этому «кусту», по этому региону, так что Вы отдельно встретьтесь с ним и переговорите, хорошо?» — подчеркнул Владимир Путин на встрече с Травниковым.

На следующий день Новосибирск посетили вице-премьера российского правительства Максим Акимов и глава Минтранса Евгений Дитрих. Дорожно-транспортная отрасль региона стала ключевым пунктом их программы визита в наш регион.

Стоит отметить, что со времени назначения Травникова главой областного правительства в регионе побывали многие представители федеральной власти. По мнению члена Общественной палаты Новосибирской области Светланы Заикиной, визиты крупных федеральных чиновников и президента России в Новосибирскую область — один из факторов, не только повышающих узнаваемость руководителя региона, но и способствующих росту доверия к нему. «Благодаря таким мероприятиям и приездам официальных лиц принимаются знаковые для региона решения, что в свою очередь играет в пользу первого лица региона», – считает Светлана Заикина.

Поддержка местных проектов на федеральном уровне зависит не столько от способности руководителя области и его команды убедить власти в необходимости выделения средств — безусловно, первоочередное значение имеют уже достигнутые результаты. В этом смысле Андрею Травникову есть, что продемонстрировать. Примечательно, что Новосибирская область стала лидером среди других сибирских регионов по созданию лучшего инвестиционного климата — вошла в ТОП-20 Национального рейтинга состояния инвестклимата.

В силу погодных условий сезона 2018 г. ситуация в сельском хозяйстве Новосибирской области очень непростая, требует от местных властей, и в частности от Андрея Травникова, значительного участия. В конце июня во время селекторного совещания премьер-министра РФ Дмитрия Медведева с главами регионов руководитель Новосибирской области попросил защитить сельхозпроизводителей. Региональное правительство направило в федеральный Минсельхоз соответствующие предложения. На сегодняшний день из федерального и областного бюджета аграриям области уже перечислено 2,2 млрд рублей в качестве мер господдержки. Полмиллиарда рублей из них были добавлены по инициативе Андрея Травникова. По мнению участников рынка, эти деньги сыграли существенную роль при выполнении плана посевной. Всего же для аграриев региона в 2018 году запланирована государственная поддержка в объеме 3,72 млрд рублей.

Травников демонстрирует решительный настрой: «В прошлом году [у нас было] 175 миллиардов инвестиций в основной капитал. Считаю, что для такого большого, перспективного региона, как Новосибирская область, нужно больше, поэтому не останавливаемся на достигнутом. Вообще, ставим себе ориентиры — развиваться темпами выше среднероссийских. Сейчас работаем над стратегией социально-экономического развития региона до 2030 года, и именно такие ориентиры себе и ставим. Вы в своём послании сказали, что России нужно развиваться темпами выше мировых. Мы считаем, что Новосибирской области для успеха нужно развиваться темпами выше, чем в среднем по стране», — подчеркнул Андрей Травников в разговоре с президентом.

Инициативность Андрея Травникова привела к перспективной «дружбе» Новосибирской области с экономически наиболее сильным субъектом РФ. 27 июня в мэрии Москвы было подписано соглашение, которое предусматривает создание условий для поставок в столицу товаров народного потребления, взаимодействие при выработке совместных решений по привлечению иностранного капитала, передовых зарубежных технологий и решений, секретов производства, осуществление сотрудничества по вопросам обучения кадров для Новосибирской области в сфере транспортной инфраструктуры, строительства и эксплуатации метрополитена и других направлениях.

Грамотное планирование тоже играет немаловажную роль в вопросе перспектив развития региона. Андрей Травников продвигает на федеральном уровне проекты продления метрополитена, строительства ледового дворца спорта к международному чемпионату мира по хоккею среди молодёжных команд в 2023. Без поддержки со стороны российского правительства, которое способно обеспечить финансовую помощь региону, осуществить эти давно обсуждавшиеся проекты нереально.

По инициативе Андрея Травникова, правительство Новосибирской области работает над стратегией развития региона до 2030 года. В документе заложена реализация различных начинаний, в том числе, по господдержке и повышению эффективности сельхозпроизводителей. Сама основа документа — президентский указ по реализации прорыва во всех сферах жизни. И хотя речь идет о планах, но Травников подчеркивал, что некоторые пункты программы должны реализовываться уже сейчас.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.