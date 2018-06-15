В Новосибирске начинается строительство регионального волейбольного центра

В пресс-службе правительства Новосибирской области сегодня анонсировали, что 18 июня врио губернатора Андрей Травников примет участие в торжественной церемонии начала строительства регионального центра по волейболу.
С 18 июня в Новосибирске стартует строительство крупнейшего за Уралом волейбольного центра. Закладка первого камня запланирована на ближайший понедельник. Участие в церемонии примут врио губернатора Андрей Травников, президент Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко и заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Анатолий Чабунин. В облправительстве обещают позже рассказать также об общей концепции развития прилегающей территории, которая затронет частный сектор вдоль улиц Фрунзе и Ипподромской.
Напомним, что под строительство комплекса будет отдано около 4,5 га. Контракт стоимостью в 499 млн рублей заключен с ООО ПКФ «Агросервис». Строительная фирма должна построить волейбольный центр до конца этого года.