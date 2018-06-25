Дмитрий Медведев обещал аграриям компенсацию роста цен на топливо

Российские и, в том числе, новосибирские аграрии смогут рассчитывать на компенсацию роста цен на топливо из федерального бюджета. Об этом рассказали в правительстве Новосибирской области, подводя итоги селекторного совещания премьер-министра РФ Дмитрия Медведева с главами регионов.

В этом году регионы Сибири не смогли в оптимальные сроки завершить посевную из-за сырой и холодной погоды. В Новосибирской области власти были вынуждены объявить режим ЧС в сельском хозяйстве, и в итоге посевная кампания в была завершена с отставанием от плановых показателей на 8,4%.

Врио губернатора Андрей Травников доложил премьер-министру Дмитрию Медведеву об этой тяжелой ситуации и попросил защитить сельхозпроизводителей. Кроме того, на селекторном совещании был затронут рост цен на горюче-смазочные материалы. По информации регионального правительства, Медведев поручил проработать порядок и параметры оказания поддержки для стабильного снабжения аграриев ГСМ.

«Порядок будет доведен министерством сельского хозяйства до регионов, чтобы они рассчитали суммы, на которые могут претендовать. Своё видение в адрес федерального министерства мы уже направили», — сообщил об итогах совещания Андрей Травников.