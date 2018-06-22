В Новосибирской области завершилась посевная кампания

Сегодня, 22 июня в правительстве Новосибирской области сообщили, что все 30 районов и 1396 сельхозпредприятий завершили посевную кампанию этого года. Яровой сев в регионе проведен на площади 1,8 млн га.

Посевная кампания Новосибирской области, проходящая в тяжелых погодных условиях и в рамках режима ЧС, завершилась. Невыполнение плана по яровому севу составило 8,4%, по зерновым и зернобобовым — 10,1%, а по основной товарной культуре — пшенице — 10,5%.

И.о. министра сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко рассказал, что аграриям было доведено 2,1 млрд рублей господдержки по различным направлениям. Возвращаясь к тому, что в этом году во время посевной был объявлен режим ЧС, и.о. министра напомнил, что благодаря такой мере сельхозпроизводители не получат штрафы со стороны федерального центра. Это также позволило внести в тактику проведения ярового сева изменения – сельскохозяйственные предприятия преимущественно перешли на сев зерновых, в первую очередь, яровой пшеницы. Были подготовлены дополнительные агрегаты, ранее не планируемые к использованию, осуществлялась переброска сельскохозяйственной техники в хозяйства с низкими темпами сева.

Что касается недополученного дохода из-за срыва сроков и невыполнения плана, Евгений Лещенко затруднился пока его оценить. По его словам, все решит уборочная кампания 2018 года, которая сдвигается на более поздний период.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.