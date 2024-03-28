Штормовое предупреждение объявлено на Алтае из-за паводков

Алтайский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды передает штормовое предупреждение. В связи с повышением дневной температуры воздуха (до +14 градусов) в конце марта ожидается интенсивное снеготаяние, подъемы уровней воды на малых реках в южных и восточных районах Алтайского края., сообщает пресс-центр краевого правительства.

Так, 29, 30 и 31 марта в крае в большинстве районов ночью и днем небольшие дожди, в последний день месяца — с мокрым снегом. На дорогах местами гололедица. Температура ночью 0…+5С°, 31 марта -1…+4С°, по северо-западу местами до 6 градусов мороза. Днем столбики термометров покажут +9…+14 градусов, по северо-западу местами +3…+8С°, 31 марта +3…+8С°. Ветер западных направлений, 3-12 метров в секунду, местами порывы до 14-22 метров в секунду.

Тем временем в Новосибирской области, по данным ФГБУ Западно-Сибирское УГМС, завтра, 29 марта ночью ожидается температура воздуха -3…+2С°, днем воздух прогреется до +8С°. Ветер юго-западный ночью 3-8 местами порывы до 13, днем 7-12 местами порывы до 19 м/с.

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