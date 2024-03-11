Новосибирцев пригласили на дегустацию блинов

Городская социальная ярмарка на улице Большевистской, 131 приглашает новосибирцев попробовать блины разных новосибирских производителей. Дегустации главного блюда масленичной недели состоятся 12, 13, 15 и 16 марта. 14 марта запланированы пробы молочных продуктов, сообщает пресс-центр мэрии.

Также, по данным департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска, сейчас на ярмарке действуют акции на овощи, фрукты и сухофрукты, рыбу, мясо, колбасы и полуфабрикаты, сладости, конфеты и торты. По привлекательным ценам можно купить хлеб, молоко, сыр.

Популярность двух городских социальных продовольственных ярмарок (на улице Петухова, 69, к1 и на улице Большевистской, 131) объясняют ценами, которые на 20 % ниже средних по городу, зафиксированных в Новосибирскстате. Такой уровень розничных цен достигается за счет освобождения предприятий – участников ярмарок от затрат на содержание торговых отделов. Содержание помещения, коммунальные услуги, вывоз мусора и охрана возмещаются за счет средств городского бюджета.

Время проведения дегустаций на обеих ярмарках – с 12.00 до 14.00.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, где в городе пройдет празднование Масленицы.