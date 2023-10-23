Осенью 2023 года на российский рынок вышел новый автомобильный бренд JAECOO. Его название образовано от немецкого слова Jaeger («охотник») и английского Cool («крутой»). Кроссовер J7 ─ первая модель JAECOO ─ уже доступен для покупки. Его отличает стильный дизайн, высокий уровень оснащения и интеллектуальная система полного привода. Познакомиться с этим автомобилем, а также в целом с маркой можно в салоне официального дилера JAECOO в Иркутске – «Агат-Авто» на улице Трактовой 22А.

Несмотря на то, что JAECOO – новый бренд для отечественного рынка, он опирается на инженерную и технологическую базу, хорошо известную и проверенную в условиях российского климата и дорог. Автомобили JAECOO – это сочетание мощи и страсти для самодостаточных людей с изысканным стилем и утонченным вкусом, которые уверенно идут к своей цели.

Ярким и наглядным примером технологического потенциала марки JAECOO может служить интеллектуальный кроссовер J7. Уже в базовой версии он оснащен 18-дюймовыми легкосплавными колесными дисками, светодиодной оптикой, обогревом боковых зеркал, функцией бесключевого доступа в салон и запуска двигателя с ключа, возможностью удаленного прогрева двигателя, а также электроприводом двери багажника с функцией бесконтактного открытия. Главной отличительной чертой кроссовера можно считать систему ARDIS (АРДИС) для комфортной и безопасной поездки по бездорожью. Она помогает преодолевать скользкие, грязные и каменистые дороги, предотвращает столкновения с препятствиями, упрощает прохождение поворотов на высокой скорости. Система полного привода включает семь режимов вождения: система контроля рельефа автоматически определяет тип покрытия, а в режиме «Бездорожье» полноприводная трансмиссия подстраивается под дорожные условия и самостоятельно переключается между режимами «Песок», «Грязь» и «Снег». Под капотом J7 стоит 186-сильный турбомотор объемом 1.6 литра, который работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой передач DCT7 с двойным «мокрым» сцеплением. Разгон до 100 км/ч занимает у этого кроссовера 8.9 секунд. При этом, расход топлива составляет всего 8,2 л на 100 км в смешанном режиме. Стоимость автомобиля начинается с отметки в 2 999 900 рублей.

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Познакомиться с автомобилями JAECOO и получить более подробную информацию можно в дилерском центре марки на улице Трактовой. Группа компаний «Агат-Авто» присутствует на рынке Иркутской области более 20 лет и оказывает весь спектр услуг по продаже и сервису автомобилей. Она успешно зарекомендовала себя в регионе. Многолетний опыт работы, высокий уровень экспертизы сотрудников компании, подтвержденный наградами со стороны дистрибьюторов, являются залогом успешного приобретения и обслуживания автомобиля в «Агат-Авто».

Специалисты дилерского центра JAECOO помогут сконфигурировать и подобрать клиенту желанный автомобиль, а также предложат привлекательные условия его покупки. Подробную информацию о наличии, а также способах приобретения автомобилей JAECOO в «Агат-Авто» можно уточнять в отделе продаж дилерского центра.

JAECOO Агат-Авто

г. Иркутск, ул. Трактовая 22А

тел. +7 (395) 255-7557

https://jaecoo-agatauto.ru

https://t.me/jaecoo_irkutsk

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