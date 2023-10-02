ПСБ расширит сеть присутствия в новых субъектах РФ до 470 офисов

До конца 2023 года ПСБ расширит сеть присутствия в Донецкой, Луганской Народных Республиках, Херсонской и Запорожской областях до 470 отделений. Об этом рассказал заместитель председателя ПСБ Михаил Дорофеев, в ходе выступления на дискуссии «Эффективное управление публичной собственностью», состоявшейся в рамках Московского финансового форума.

По словам Михаила Дорофеева, на территории ДНР ПСБ уже достиг плановых показателей, заложенных в программе правительства по социально-экономическому развитию новых субъектов: «Основная задача банков, согласно программе развития новых регионов — выйти к 2025 году на уровень Крыма по развитию банковской инфраструктуры. Но мы уже переходим эту черту — в ДНР уже добились установленных показателей, во всех остальных регионах планируем достичь необходимых показателей в первом квартале следующего года», — отметил он.

Топ-менеджер ПСБ также подчеркнул, что большое количество офисов открыто в непосредственной близости к линии боевого соприкосновения. За фактически полгода в 2022 году было открыто порядка 200 офисов, в этом году откроется еще 270.

В дискуссии приняли участие представители банков, государственных структур, министерств и ведомств, в том числе директор департамента регулирования имущественных отношений Минфина России Андрей Воронцов, заместитель руководителя Федерального казначейства Анна Катамадзе, заместитель руководителя Росимущества Олеся Молчанова, статс-секретарь-заместитель руководителя Росреестра Алексей Бутовецкий. Участники дискуссии обсудили задачи публичных собственников в текущей экономической и политической ситуации, цели, к которым стремится государство при управлении государственным имуществом, оценку эффективности управления публичной собственностью.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что в новых регионах России начали выдавать льготную ипотеку.