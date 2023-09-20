В новых регионах России начали выдавать льготную ипотеку

Для развития жилищного строительства и обеспечения граждан доступным и комфортным жильём в новых субъектах России банки присоединяются к программе льготной ипотеки под 2% годовых. Так, в Донецкой Народной Республике оформлен первый договор участия в долевом строительстве жилья с привлечением льготного ипотечного кредита.

Впервые льготная ипотека была выдана банком ПСБ на покупку квартиры в одной из новостроек города Мариуполя Донецкой Народной Республики. Местный житель получил кредит на сумму в пять миллионов рублей по ставке 2% на покупку однокомнатной квартиры площадью 52 квадратных метра в новостройке аккредитованного застройщика.

Как ранее сообщал заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин, в новых регионах России жильё возводится в рамках ФЗ № 214 и первые восемь многоквартирных домов уже начали строить по программе льготной ипотеки в новых регионах. Нормативный акт обязывает застройщиков применять эскроу-счета, что гарантирует защиту интересов всех участников долевого строительства. Программа льготной ипотеки под 2% реализуется в новых регионах по поручению президента России Владимира Путина.

Двухпроцентной льготной ипотекой в новых регионах могут воспользоваться и те, кто собирается купить жильё в строящемся доме или построить свой дом. По такой же ставке можно купить квартиру в многоэтажке или частный дом по договорам купли-продажи у юрлиц или ИП, являющихся первыми собственниками объектов недвижимости, расположенных в новых регионах РФ, напомнил Хуснуллин.

«Для развития новых российских регионов запуск ипотеки на новостройки знаменует начало преображения городов, качественное обновление жилого фонда, ускоренное развитие жилищной, коммунальной и социальной инфраструктуры и в конечном итоге — повышение уровня жизни населения. Ипотека и жилищное строительство стимулируют производство в смежных отраслях, способствуют притоку инвестиций и созданию новых рабочих мест. Это сильнейший стимул для экономики новых российских регионов. Промсвязьбанк первым из системно значимых банков России начал работать в новых субъектах, предоставив населению линейку продуктов и сервисов, включая льготное кредитование», — отметил вице-президент, директор департамента по развитию премиального сегмента, инвестиционных и ипотечных продаж ПСБ Давыд Коробченко.

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