21 июля появилась информация о том, что бывший офицер ФСБ, активный участник «Русской весны» на Донбассе, экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков задержан правоохранительными органами у себя дома в Москве по обвинению в экстремизме. «Континент Сибирь» связался с депутатом горсовета Новосибирска и советником главы ДНР Ростиславом Антоновым и попросил его прокомментировать ситуацию.

Игорь Гиркин (также известный как Стрелков) — бывший полковник ФСБ, принимавший активное участие в событиях 2014 года на Донбассе и занимавший впоследствии пост министра обороны Донецкой народной республики, был задержан в своей московской квартире 21 июля 2023 года. Как стало известно позднее, в рамках уголовного дела о призывах к осуществлению экстремистской деятельности.

Мы попросили прокомментировать это событие депутата Новосибирского городского совета Ростислава Антонова, который также является советником главы ДНР по гуманитарным вопросам и лично знаком с Гиркиным.

Антонов выразил мнение о том, что задержание Гиркина-Стрелкова, на его взгляд, было излишним, хоть арестованный и «умудрился за последние месяцы испортить отношения со многими». Учитывая «прошлые заслуги и бэкграунд И. Стрелкова, с ним стоило обойтись менее жестко, тем более, что никаким особым влиянием на общественные настроения он не обладает, а является пожилым публицистом с не слишком крепким здоровьем», — считает новосибирский депутат.

Ростислав Антонов также сказал, что распространенная некоторыми СМИ версия о том, что задержание (и возбуждение уголовного дела) стали последствием заявления в правоохранительные органы бывшего медика ЧВК «Вагнер», вызывает у него сомнения, так как «ситуация (задержания) была ожидаема, Стрелков за последнее время последовательно прошелся в своих высказываниях вообще по всем, и на каком-то этапе по нему было принято решение. Обычно, возбуждению уголовного дела предшествует довольно длительная проверка, а потому в четыре дня, как утверждает заявитель, подобные вопросы не решаются».

Вопрос об обоснованности предъявленных Стрелкову обвинений советник главы ДНР посоветовал адресовать адвокату задержанного, так как сам с материалами уголовного дела не знаком. Он считает, что большую роль в том, каким станет итог этого дела для Гиркина, сыграет наличие «серьезной фактуры, того, что на него собрали» обвинители и профессионализм его защитников. «Ситуация серьезная, будем наблюдать», — заключил новосибирский депутат.

Антонов достаточно давно знаком с Игорем Гиркиным, в 2015 году он устраивал для экс-министра прием и пресс-конференцию в Новосибирске. По словам депутата, они уже несколько лет не общаются «по ряду причин».

Игорь Гиркин был задержан в Москве 21 июля 2023 года. Ему предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 280 УК РФ, основанием для этого стало содержание постов в его личном ТГ-канале. По ходатайству следствия задержанному назначена мера пресечения в виде ареста до 18 сентября 2023 года. Максимальное наказание по инкриминируемой Стрелкову статье составляет лишение свободы на срок до 5 лет.

Напомним, в ноябре 2022 года Окружной суд Гааги заочно приговорил Игоря Гиркина к пожизненному заключению по делу о сбитом в Донбассе малайзийском «Боинге», при крушении которого погибли 298 человек. Сам Гиркин отрицает свою причастность и причастность донецкого ополчения к этой катастрофе.